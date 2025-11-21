UGT exige una nueva flota, protección para las ambulancias y un refuerzo de personal para el servicio 061 en Ibiza

El sindicato UGT en Ibiza y Formentera ha vuelto a hacer pública su preocupación por la "mala gestión" y las "deficiencias no resueltas" en el servicio de emergencias 061, de lo que culpa a la conselleria de Salud y a la gerencia de la empresa pública Gsaib. El sindicato denuncia que muchas de las incidencias se arrastran desde hace casi un año "sin que se haya ofrecido una solución definitiva" y critica que solo se hayan conseguido "titulares" con compromisos que "nunca se ponen en práctica".

UGT insiste en que su objetivo es "trabajar conjuntamente" para "mejorar las condiciones laborales del personal y garantizar un servicio público de emergencias eficaz, seguro y de calidad" para la ciudadanía.

Reclamo de un departamento de logística propio

El sindicato pone el foco en la ausencia de un "departamento de logística oficialmente constituido en Ibiza y Formentera". Según explica, actualmente, personal reubicado por salud laboral está asumiendo estas funciones "con profesionalidad y eficacia", pero de manera "totalmente esporádica e insuficiente", sin los medios necesarios ni el reconocimiento formal de sus tareas, e incluso con encargos que "no les corresponden". Este asunto, añade, sigue pendiente de resolución en la Inspección de Trabajo.

UGT ha solicitado reiteradamente a Gsaib, a la conselleria de Salud y al 061 la creación oficial de este departamento de logística, con "herramientas, recursos y estructura adecuados, así como la planificación de desplazamientos regulares a Formentera —una o dos veces por semana— para controlar incidencias y evitar la acumulación actual".

El sindicato recuerda además que los nuevos vehículos anunciados por la conselleria "siguen sin llegar", pese a haber sido comprometidos en septiembre, octubre y ahora "para principios de diciembre", y exige una planificación adecuada para evitar que se repitan los problemas de mantenimiento de la flota actual.

En este punto, UGT cuestiona las recientes declaraciones de la consellera balear de Salud Manuela García, quien aseguró que "no habrá problemas" porque la empresa Fraikin continuará gestionando el mantenimiento. El sindicato sostiene que el deterioro de la flota anterior se debió precisamente a la falta de mantenimiento de esta empresa: según denuncia, las incidencias eran subsanadas por los jefes de tráfico y el personal reubicado, mientras que Fraikin "de muy vez en cuando o casi nunca" enviaba a un técnico a Ibiza, lo que, a juicio de UGT, demuestra que sin una previsión real, "se repetirá la misma situación de deterioro prematuro" en los vehículos de la nueva flota.

Techados y naves para proteger la nueva flota

Otra de las críticas se centra en la falta de techados y de una nave específica para proteger a los vehículos en las bases operativas. UGT reclama "cobertizos adecuados" para varias bases del servicio TSU (transporte sanitario urgente).

En la base de Sant Antoni, el sindicato propone ubicar el techado en la zona de aparcamientos de movilidad reducida, donde actualmente está la SVA, de forma que haya espacio para las SVB y las SVA y un carril de salida rápida, debidamente marcado y pintado como carril de emergencias, para evitar los bloqueos que algunos conductores provocan a las ambulancias.

En la base de Sant Agustí, UGT reclama de nuevo la instalación de un techado adaptado con carga para el vehículo, mientras que en la base de Sant Joan sigue pendiente un techado adecuado, critican.

Respecto al servicio TSNU (transporte sanitario no urgente), el sindicato denuncia que los techados anunciados "siguen sin instalarse" y que los vehículos continúan "amontonados" en el antiguo hospital de Can Misses, en la zona de las antiguas urgencias, lo que dificulta su mantenimiento y proyecta una imagen "poco profesional" del servicio. UGT advierte de que esta falta de previsión de la conselleria y de la gerencia de Gsaib "volverá a provocar un deterioro prematuro también en la nueva flota" si no se actúa con rapidez.

Personal disponible sin contratar y ambulancias sin cubrir

UGT también denuncia que, pese a que hay personal disponible en el SOIB y a que la conselleria presume de mejoras laborales y de que no faltan profesionales desde que el actual Govern tomó posesión "hace más de dos años", no se están realizando las contrataciones "necesarias y de la manera correcta". Esta situación, sostiene, favorece la inestabilidad laboral, la fuga de profesionales y el riesgo de no poder cubrir la operativa diaria de las emergencias.

Como ejemplo, el sindicato señala que el pasado viernes 17 la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Sant Joan quedó inoperativa durante 12 horas por falta de personal. Explica que, a diario, desde la jefatura de Gsaib se ofrecen entre 10 y 15 guardias extra para cubrir la operativa y que ese día la guardia se ofertó, pero ningún trabajador la cubrió, dejando sin servicio la SVB de Sant Joan y reubicando en otro recurso al único técnico TES (técnico en emergencias sanitarias) disponible.

UGT advierte de que esta situación "se repetirá en fechas señaladas como Navidad" si no se actúa de inmediato, más aún cuando ahora sí hay personal para cubrir la operativa diaria. El sindicato vincula esta situación con la oferta constante de guardias extra y la "sobrecarga" sobre la plantilla, además del "derroche de dinero público" derivado de esta gestión, "teniendo personal para contratar a día de hoy con los requisitos exigidos".

El sindicato afirma no entender "cómo GSAIB puede hacer esta mala gestión una vez más" cuando está previsto poner en marcha el nuevo recurso LIMA, reclamado por UGT meses atrás, para el que se necesitarán seis personas que cubran la operativa diaria, de lunes a domingo, en turnos de 12 horas. Según UGT, actualmente hay cinco profesionales en el SOIB y "no piensan contratar", lo que genera "mala gestión e incertidumbre" por parte de la administración y de Gsaib.

El comunicado también cuestiona que, cuando alguien causa baja, la empresa no realiza contrataciones y recurre en su lugar a guardias y extras, "originando un sobrecoste de los presupuestos". Mientras tanto, tanto la conselleria como Gsaib estarían recurriendo, según UGT, a ofertar unas 15 guardias extra diarias al personal en activo para cubrir bajas, lo que, a juicio del sindicato, sobrecarga a la plantilla y supone un derroche de dinero público al pagar horas extra "sin motivo", teniendo profesionales aptos en el SOIB sin contrato.

UGT recuerda que uno de los objetivos de la empresa pública era precisamente "crear empleo", y no incrementar el gasto en horas extra "debido a una mala gestión como viene siendo a diario".