Segunda fase del Palacio de Congresos: diez meses después, así están las obras

En enero, comenzaron las obras de la segunda fase del Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulària, por 33,78 millones y con un plazo de ejecución de 30 meses. Sin embargo, casi un año después, la imagen que presenta el antiguo ‘parking’ es, a simple vista, la de un solar prácticamente vacío, lo que lleva a preguntarse a los vecinos cuándo acabarán.