Santa Eulària quiere comprar edificios a medio construir para convertirlos en vivienda asequible

Los cinco municipios de Ibiza reforzarán sus iniciativas en materia de vivienda con el convenio que han firmado este viernes con el Consell de Ibiza, que prevé en el presupuesto de este año una partida global de tres millones de euros para esta colaboración. Los ayuntamientos destinarán esta aportación para mantener sus líneas de ayudas al alquiler, la adquisición de terrenos para construir vivienda asequible o la reforma de inmuebles para esta misma finalidad, según ha detallado el presidente del Consell, Vicent Marí.

En el caso de Santa Eulària, el Consistorio recibe cerca de 780.000 euros que quiere aprovechar para adquirir alguno de los bloques de pisos que han quedado a medio construir. Según ha detallado el teniente de alcalde, Miguel Tur, esta actuación se va a ceñir a la Villa del Río y ya se han iniciado contactos con propietarios de estos inmuebles para negociar su compra y acometer su posterior rehabilitación para crear Vivienda a Precio Limitado (VPL).

Según ha indicado Tur, se contempla que una parte de estas promociones se reserven a trabajadores públicos. Con esta aportación del Consell, Santa Eulària también tiene previsto incrementar el personal para la asistencia técnica, intervenciones arqueológicas y preparación de terrenos. Además, también continuará con sus programas de ayudas al alquiler, para el que destina una partida anual de 250.000 euros, y para la compra de la primera vivienda, que cuenta con una inversión anual de 60.000.

Un solar en Sant Antoni

Por su parte, Sant Antoni recibe una inyección económica de 534.000 euros que destinará, mayoritariamente, a la compra de un solar para construir vivienda asequible. Según ha indicado el alcalde, Marcos Serra, prevé llevar a cabo esta adquisición a lo largo del año que viene. No obstante, como "medio millón de euros no va a ser suficiente", deberá completar la vía de financiación, ya sea con fondos municipales o con la nueva partida de ayudas a los municipios para vivienda que el Consell prevé repetir en 2026. Sant Antoni también mantendrá con esta subvención su línea de ayudas al alquiler, que tiene un montante anual de 70.000 euros.

En el caso de Sant Josep, la aportación del Consell de Ibiza asciende a 553.970 euros, que se destinarán a un programa municipal de ayudas al alquiler para quienes tienen "más dificultades para acceder a una vivienda digna". Se da la circunstancia de que el alcalde de este municipio, Vicent Roig, ha tenido que ausentarse tras la firma de este convenio y no ha podido participar en la posterior comparecencia conjunta con sus homólogos.

22 solicitudes de ayuda en Sant Joan

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan ha podido aprovechar el convenio del Consell para poner en marcha su primer programa de ayudas al alquiler para los residentes en el municipio. La cuantía total de este plan asciende a 162.000 euros, de los que el 80% se cubre con la subvención de 129.752 euros que aporta la administración insular.

Según ha detallado la alcaldesa, Tania Marí, el pasado 3 de noviembre se cerró el plazo de esta convocatoria, en la que se han aceptado 22 solicitudes y otras siete se presentaron fuera de plazo. Entre los requisitos, figura que los candidatos deben haber residido un mínimo de cuatro años en el municipio y tener unos ingresos que no superen los 1.600 euros mensuales.

Por último, Vila recibe un millón de euros, con los que financiará la reforma de una finca municipal en la avenida de la Paz y la compra de unas ruinas en el carrer de la Mare de Déu, en ambos casos para ofrecer vivienda asequible a los jóvenes.