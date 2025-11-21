Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera

La consellera balear de Salud, Manuela García Romero, y el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, se desplazan este mediodía a Ibiza, donde han convocado una rueda de prensa. En la convocatoria, hecha a toda prisa y con poco margen, parece que se anunciará la dimisión del actual gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán, puesto en cuestión los últimos meses por las dimisiones de la directora médica, Sausan Sayed, y el subdirector Quirúrgico, Manuel Deiros.

Unas dimisiones que hicieron que 22 jefes y coordinadores de servicio del área sanitaria pitiusa firmaran una carta en la que, de forma clara, apuntaban al gerente como causante de la marcha de estos profesionales, a los que mostraban su apoyo. Desde Salud no confirman el motivo de la visita al complejo sanitario de Can Misses de los altos cargos de la conselleria.

En los últimos meses, a pesar de las contrataciones anunciadas, ha sido muy comentada la marcha de una de las oncólogas, lo que deja el servicio con tres especialistas, la mitad de los que debería haber: una plantilla de cinco con autorización para tener hasta siete, dadas las condiciones de la isla y sus habitantes.

Pero no sólo se ha criticado en los últimos tiempos al gerente. También a la consellera balear de Salud por la compra de las ambulancias, el cierre durante semanas del quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera y las listas de espera.

Anuncio del nuevo gerente

Al parecer, la consellera y el director del Ib-Salut no sólo anunciarán la marcha de Enrique Garcerán, que asumió el cargo tras el cambio de mandato en el Govern balear como consecuencia de las últimas elecciones, sino que también se comunicará quién será, a partir de ahora, el nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Según parece, será un médico con larga trayectoria en las Pitiusas y que en alguna ocasión ha estado en el radar para ocupar el cargo.

El rumor de la marcha de Garcerán corría con fuerza en los entornos sanitarios desde mediados de esta semana. Ayer por la tarde, algunos sanitarios la daban ya como un hecho seguro.

Garcerán se marcha tras algo más de dos años al frente de la sanidad pública pitiusa, un cargo que asumió muy ilusionado en julio del 2023. Según explicó cuando la presidenta del Govern, Marga Prohens, visitó Can Misses para presentarle oficialmente, no se lo pensó ni un segundo cuando le ofrecieron el puesto. «Es un reto que me hace mucha ilusión, pero que sé que va a ser muy difícil», indicó en ese momento. Uno de sus principales objetivos era que la isla resultara un destino "atractivo" para poder atraer médicos. En este sentido, señalaba que la sanidad de las Pitiusas hasta ese momento había sido "de tercera" y que lucharía "con uñas y dientes" para que ponerla al mismo nivel que, señalaba, tenían la de Mallorca y Menorca.