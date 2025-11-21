Polémica en Santa Eulària: el PSOE cuestiona la salida del jefe de la Policía Local y el Ayuntamiento la atribuye a motivos personales

La renuncia del jefe de la Policía Local de Santa Eulària, Félix Julio Valverde, ha abierto un nuevo frente político en el municipio. El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción de control para exigir explicaciones públicas sobre las circunstancias de su salida, mientras que el Ayuntamiento niega que se trate de un cese y asegura que se produjo por decisión voluntaria del propio mando, por motivos “estrictamente personales”.

Según el comunicado del PSOE, la marcha del jefe de la Policía Local se produjo apenas un año después de su nombramiento y menos de un mes después de haber sido condecorado con dos medallas por su “conducta ejemplar” y por el mando en el desalojo de la urbanización de Can Rova II. Los socialistas subrayan la “súbita” salida del máximo responsable policial y critican que la ciudadanía se haya enterado de su “dimisión” a través de un medio radiofónico local, “sin ningún comunicado oficial, ni explicaciones, ni fotografía institucional”.

“El vecindario de Santa Eulària merece saber qué ha pasado y por qué en menos de un mes se ha pasado de un jefe de policía elogiado y condecorado a una salida precipitada y silenciada. La seguridad pública y la transparencia no pueden quedar sometidas a decisiones opacas”, afirma el portavoz socialista, Alan Ripoll, en la nota.

El PSOE sostiene que la falta de claridad es “especialmente grave” porque, según recuerdan, el propio equipo de gobierno había destacado hace pocas semanas las “cualidades profesionales relevantes” y el “prestigio” aportado por Valverde al Ayuntamiento. Además, aluden a “rumores crecientes” que apuntarían a que no se trataría de una renuncia voluntaria, sino de una salida forzada tras la pérdida de confianza del gobierno municipal.

Los socialistas insisten, además, en que la Policía Local arrastra desde hace años un conflicto laboral no resuelto. Señalan que los representantes sindicales reclaman mejoras que “no se han querido atender con el consenso necesario”, lo que habría provocado la marcha de numerosos agentes y un “deterioro progresivo del servicio”. La falta de presencia policial en las calles, apuntan, es una queja recurrente del vecindario y ha sido planteada, afirman, en todas las reuniones que la alcaldesa ha mantenido en los diferentes pueblos del municipio.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista pide al equipo de gobierno que aclare cuándo y cómo se comunicó al hasta ahora jefe de la Policía Local que había perdido su confianza, qué causas concretas explican “un cambio tan radical de opinión en tan poco tiempo” y por qué no se ha hecho público un comunicado oficial explicando su salida, como sí se hizo en el momento de su nombramiento. También exige saber si se abrirá un “proceso transparente” para elegir a la nueva persona responsable del cuerpo y si el concejal de Seguridad Ciudadana considera que los agentes están recibiendo un trato adecuado por parte del responsable de Recursos Humanos.

El Ayuntamiento niega el cese y habla de renuncia voluntaria

Ante estas acusaciones, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha emitido un comunicado en el que desmiente de forma expresa que se haya producido un cese. Según el Consistorio, Félix Julio Valverde presentó su renuncia voluntaria como jefe de la Policía Local el pasado 7 de noviembre de 2025, alegando motivos “estrictamente personales”.

El Ayuntamiento lamenta lo que califica de “imprecisiones” en la nota de prensa socialista y subraya dos correcciones: por un lado, insiste en que se trata de una renuncia, no de un cese; por otro, aclara que la presentación oficial de Valverde como jefe de la Policía Local se realizó en noviembre de 2024, y no en 2023, como apunta por error el comunicado del PSOE.

En su respuesta, el equipo de gobierno agradece al ya exjefe de la Policía Local “su dedicación y los servicios prestados a la comunidad” durante su etapa al frente del cuerpo y destaca especialmente actuaciones como el desalojo de Can Rova II, una intervención que el propio Ayuntamiento ya había puesto en valor anteriormente.