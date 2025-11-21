Martín Aleñar, decano de los abogados de las islas, en Ibiza: "Una Justicia lenta no es justicia"

"La Justicia necesita más medios y recursos para agilizar su funcionamiento". Esta ha sido la firme reivindicación del doctor Martín Aleñar Feliu, decano del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (Icaib), durante la fiesta colegial de la abogacía pitiusa, celebrada este viernes al mediodía en la sede de Ibiza de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Aleñar considera que "una Justicia lenta no es justicia". "Es muy difícil que funcione un sistema judicial si es lento". Y agrega: "Los abogados somos el alma pobre de la Administración pública".

Durante su discurso, con el que concluyó la ceremonia, habló sobre algunas de las dificultades con las que se topa el mundo de la abogacía: "Es un oficio que siempre se ha tenido que adaptar constantemente a los cambios. Esto exige responsabilidad y la mejor de las voluntades".

Martín Aleñar Feliu, decano del Ilustre Colegio de Abogados de les Illes Balears, en la UIB. / Marcelo Sastre

El decano defiende que, "aunque estamos sumergidos de lleno en la cuarta revolución y que, a día de hoy, no basta únicamente con conocer el Derecho, las nuevas tecnologías no pueden sustituir el estudio y el conocimiento de la materia".

La inteligencia artificial (IA) es uno de los temas principales de la celebración. Para el máximo responsable del Colegio de Abogados de las Baleares, "la IA se está imponiendo en nuestras vidas".

Aunque afirma que "es una herramienta que debemos utilizar y a la que no podemos dar la espalda en el mundo de la abogacía", Aleñar advierte sobre los inconvenientes que conlleva un uso incorrecto de esta tecnología: "Puede cuestionar derechos fundamentales y ofrecer una visión sesgada y, además, proporcionar diagnósticos incompletos o erróneos. Un algoritmo no da consejos jurídicos ni personales, ya que no tiene capacidad para pensar y razonar".

Aleñar recuerda que "el trabajo de los abogados es servir a la justicia y la materia prima es la defensa del derecho de las personas". Y agrega: "Es imposible que haya justicia si no hay abogados".

A pesar del tono pesimista de Aleñar, este indica que "no todo es malo". Prueba de ello es que "en tiempos convulsos como los actuales es cuando se evidencia que la abogacía es más necesaria que nunca".

Con un "hasta siempre", exclamado con gran alegría, y una "enhorabuena a todos", Aleñar ha dado por concluida la ceremonia, que tuvo una duración de aproximadamente una hora, en la sala de actos de la UIB.

Aunque el decano lleva la voz cantante del acto, los protagonistas de la gélida jornada son los abogados pitiusos; más concretamente, los reconocidos con la insignia de oro, quienes se colegiaron en el año 1978. Han pasado 47 años desde entonces. Casi nada.

José Sala, exalcalde y abogado desde 1978

José Sala Torres no puede ocultar su "alegría" tras recibir su insignia de oro. "Es un reconocimiento al tiempo que llevo en esto, no a mis méritos", bromea Sala, quien fue alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni entre 2003 y 2011.

Por otro lado, también se hizo entrega de la insignia de plata, como reconocimiento a aquellos que cumplen un cuarto de siglo como profesionales del Icaib. Asistieron para recibir este reconocimiento Olga Patricia Cardona Guasch, Lourdes Ferrer Ripoll, Rosa Gimeno Esteban, Mónica Jose Guasch Ferrer, María Teresa Planells García, María Torres Marí y María Antonia Tur Torres.

Las nuevas generaciones también tienen un papel principal en la jornada de reconocimientos. Prueba de ello es la tradicional jura, promesa e imposición de toga a seis letrados incorporados recientemente a la profesión: Gabriela Belidkova Petrova, Ignacio Julián Cardona Yélamos, Sonia de la Fuente Martínez, Pau Marí Torres, Belén Molina García y Alejandro Antonio Vicario Collins.

Durante el acto también se rindió homenaje a la letrada Francisca Fernández Carriba, distinguida por su labor en el turno de oficio. Con este reconocimiento se pone en valor su trayectoria profesional y su contribución al buen funcionamiento del servicio de justicia gratuita en Ibiza.

Fernández, micrófono en mano y con gran determinación, afirma que "la abogacía es una especie de patito feo de cara a la opinión pública". "No solemos tener demasiada buena prensa", protesta la letrada.

Pese a sus lamentos, Fernández reivindica el buen hacer de la mayoría de los profesionales de la abogacía de Ibiza y Formentera: "Aunque este reconocimiento es para mí, es extensible al resto de mis compañeros. Sé que están haciendo un gran trabajo".

La música en vivo aporta un matiz emocional a la jornada. Interpretaciones de canciones como ‘Sa Calera’ o ‘Roqueta, sa meua roca’ amenizan una ceremonia que los presentes no olvidarán jamás.