Manuela García, consellera de Salud, sobre la dimisión de Garcerán: "El Área de Salud está mejor ahora que cuando llegamos"
La consellera alaba la labor realizada por Enrique Garcerán en sus dos años y medio de gerencia en el Área de Salud de Ibiza y Formentera y agradece el paso al frente del médico intensivista Eduardo Escudero
"El Área de salud de Ibiza y Formentera está manifiestamente mejor ahora de lo que nos encontramos", afirma Manuela García, consellera de salud del Govern balear, en la rueda de prensa celebrada este viernes en la que se ha comunicado la dimisión de Enrique Garcerán como gerente y se ha anunciado su sucesor, el intensivista Eduardo Escudero.
En la comparecencia, la consellera y Javier Ureña, director genereal del Servei General de Salut de les Illes Balears, han hecho un balance positivo de la gestión de Garcerán, sin hacer mención de las últimas crisis que cuestionaban su gestión, como las dimisiones de la directora médica Sausan Sayed, el subdirector quirúrgico, Manuel Deiros, o diferentes dimisiones en el área de Oncología, dejando al equipo con tan solo tres oncólogos de los que debería haber (cinco en una plantilla con autorización de la conselleria para ampliarla a siete). Respecto a las renuncias de Sayed y Deiros, además, 22 médicos y especialistas firmaron una carta de apoyo en la que apuntaban directamente a Garcerán como causante de sus dimisiones.
Pese a todo, García consideró que el trabajo de Garcerán ha supuesto "un empuje en la captación de profesionales, mejorando el déficit de profesionales que había cuando llegamos". Esto, según la consellera, "permite mejorar y lanzar nuevos servicios, como la apertura de Ca na Mayora", declaró. García también destacó la iniciativa de Garcerán de buscar vivienda para que los profesionales puedan venir a trabajar a las islas.
De Eduardo Escudero, la consellera agradeció "su generosidad por dar un paso adelante, porque quedan muchos proyectos por hacer en el área de salud de Ibiza y Formentera". En palabras de Ureña, "Escudero viene realizando la gran labor tanto como coordinador de trasplantes como equipo intensivista y estoy seguro de que gracias al apoyo de todo el equipo directivo y del Servicio de Salud conseguirá grandes éxitos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza
- Sant Josep instala señales de tráfico ilegales... por una buena causa
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Emotivo reencuentro de la promoción del 65 de 'la Consolación' de Ibiza