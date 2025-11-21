La luz de la feria de atracciones de Navidad brilla en Ibiza

Parece que la Navidad no se enciende hasta que prenden las luces de las calles y el árbol. Desde este viernes, sin embargo, la Navidad está más cerca después de que abriera sus puertas la popular feria de atracciones. El tiovivo, los juegos de puntería y de azar, la tómbola y las atracciones que disparan la adrenalina ya han comenzado a funcionar, alumbrando con sus cientos de luces parte del primer cinturón de ronda, su ubicación de los últimos años. El alcal de Ibizaa, Rafael Triguero, y el concejal de Fiestas, Fran Torres, inauguraron oficialmente la edición de este año cortando una simbólica cinta en el mismo instante en el que se encendía, también, el árbol de Navidad que preside el recinto, que ya huele a churros con chocolate.

Abre la Feria de atracciones de Navidad en Ibiza / Marcelo Sastre

La feria estará abierta hasta el 12 de enero todas las tardes. De cinco de la tarde a once de la noche de lunes a jueves y hasta medianoche de viernes a domingo y los festivos, días en los que también estará abierta de once de la mañana a dos de la tarde. los marte sy miércoles a partir del 8 de diciembre serán los días económicos y los jueves, de cinco a siete, se reducirán las luces y el ruido para facilitar el acceso a personas con sensibilidad sensorial.