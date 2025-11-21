Lucha contra el intrusismo en Ibiza: se duplica el número de los taxis inmovilizados respecto a la temporada pasada

Las inspecciones contra el transporte ilegal en Ibiza hasta el pasado mes de octubre han supuesto la inmovilización de 161 vehículos usados como taxis pirata, frente a los 92 que fueron retirados de la circulación el año pasado. Paralelamente, la recaudación por sanciones en esta materia alcanza los 601.031 euros a lo largo de este año gracias a 619 expedientes abiertos, por encima de los 433.748 euros cobrados en 2024.

Estos resultados se han presentado este viernes tras la celebración de la Mesa contra el Intrusismo en el Transporte, durante un acto en el que se han entregado reconocimientos a las personas y entidades que se han destacado en combatir las actividades ilegales en este sector. "En Ibiza los piratas acaban pagando", ha subrayado el presidente del Consell, Vicent Marí.

Por su parte, el vicepresidente y responsable del departamento de lucha contra el intrusismo, Mariano Juan, ha destacado la labor conjunta con los ayuntamientos, las fuerzas de seguridad, las asociaciones profesionales del sector y AENA para maximizar la efectividad en las inspecciones. "Hasta ahora, todos teníamos clara nuestra determinación en la lucha contra los taxis pirata y el intrusismo, pero lo hacíamos de manera individual", ha recordado.

Multas a los clientes

A lo largo de este año, el servicio de Inspección del Consell ha llevado a cabo 171 actuaciones para combatir el transporte ilegal, además de otros 42 dispositivos conjuntos con las diferentes policías locales de la isla. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil han efectuado otras 370 inspecciones contra los taxis pirata.

Cabe reseñar que, por primera vez, se han interpuesto multas contra clientes de servicios de transporte ilegales, con un total de 23 expedientes abiertos, según la memoria del Consell. De momento, se ha resuelto el pago de seis de estas infracciones, que suman 14.400 euros. Respecto a la recaudación total de 601.031 euros en multas por intrusismo en este sector durante 2025, el Consell ha valorado que supone un incremento del 266% respecto a 2019, cuando se lograron 163.881 euros.

Respecto a la presencia de taxis pirata en el aeropuerto de Ibiza, uno de los puntos históricamente más conflictivos, el Consell asegura que este año se ha reducido en un 95% gracias a los acuerdos de colaboración conjunta que se han suscrito con AENA. "Si actuamos juntos, como sociedad tenemos la capacidad de conseguir mejores resultados", ha incidido Mariano Juan.

Plan de choque

El Consell, junto con los ayuntamientos, ha puesto en marcha este año el Plan de Choque contra el Intrusismo, que ha contado con ocho millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). La mitad de ellos se han destinado a reforzar las plantillas municipales y el resto a las actuaciones del departamento insular, que ha podido incorporar otros seis nuevos inspectores y cuatro agentes de transportes.

Un momento de la entrega de reconocimientos en el acto celebrado en el Consell. / J.A.C.

Además, este año se ha puesto en marcha un servicio de detectives, con un coste de 70.000 euros, para combatir los taxis pirata investigando en los grupos de WhatsApp que emplean los conductores ilegales o en las zonas de ocio donde se concentra esta oferta.

Paralelamente, este año se ha incrementado en un 4,89% la demanda de servicios del taxi legal, con un total de 4.956.609 servicios, un aumento que el Consell atribuye a esta lucha contra la oferta ilegal.

Reconocimientos

Por otra parte, el Consell de Ibiza ha entregado este viernes una serie de reconocimientos a las personas y entidades que se han destacado por su compromiso en la lucha contra el intrusismo. En este acto se ha distinguido la labor de los guardias civiles Adrián Jácome Portas, Daniel Tébar Ferrer, David Torrecillas Romero, Juan González Tirado, Mario González Núñez, David Melendi Gutiérrez y Juan Carlos Cornelis Marí; de la policía local de Ibiza Debora Martínez Parra; del jefe de la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia, José Antonio Granados Tornero; de la directora del Aeropuerto de Ibiza, Marta Torres Puyales; del jefe de seguridad de AENA, Javier Martínez Cuesta; del trabajador del Consell de Ibiza Alejandro Torres Tur; del jefe de seguridad del Grupo Pachá, David Téllez Sancho; del jefe adjunto de Protocolo de la Embajada de Arabia Saudí, Karim Sultan; de la Federación Insular del Taxi de la isla de Ibiza (FITIE) y de la Federación Balear de Transporte (FEBT).