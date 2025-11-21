El pasito hacia adelante y pasito hacia atrás de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en sus declaraciones sobre un posible adelanto electoral en la Comunitat Autònoma. El martes en el Parlament amenazó con el adelanto de los comicios, en un tono más bien de juego con la oposición, y el miércoles lo descartó por completo, al menos de momento.

Llama la atención

Las quejas de los loteros ibicencos por el bajo precio y las bajas comisiones que obtienen de las ventas de la Lotería Nacional, ahora que se acerca el sorteo del Gordo de Navidad. Los vendedores no entienden que los billetes y los premios se hayan mantenido estables durante 20 años, mientras que todo lo demás se ha ido encareciendo. El Gordo cada vez es menos gordo.

El llamativo dato que aporta una encuesta elaborada por el sindicato de enfermería Satse entre las profesionales del sector en las islas. Según esta encuesta, tres de cada cuatro enfermeras han sufrido acoso sexual mientras ejercían su profesión, un problema que, aseguran, se ha «invisibilizado y silenciado» en los centros sanitarios, por lo que reclaman un cumplimiento «exigente» de los planes de igualdad.