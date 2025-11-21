Horario de la feria de atracciones de Navidad en Ibiza: los días más baratos y el día con menos ruido
La feria se inaugura este viernes 21 de noviembre y se podrá visitar hasta el 12 de enero de 2026
La feria de Atracciones de Navidad en Ibiza instalada en el aparcamiento de sa Joveria, ya tiene fechas y horarios especiales para quienes buscan disfrutar de las atracciones al precio más reducido o con menos ruido y luces.
Según la información difundida por el Ayuntamiento de Ibiza en sus redes sociales, los días más baratos serán los martes y miércoles, cuando se aplicará un precio especial reducido a partir del 8 de diciembre. Se trata de la jornada más económica para visitar la feria.
Horarios de apertura
La feria abrirá al público desde el viernes 21 de noviembre con el siguiente horario: de lunes a jueves, de 17 a 23 horas; viernes, sábados, domingos y festivos: de 11 a 14 horas y de 17 a 24 horas.
Además, los jueves de 17 a 19 horas se celebrará una jornada inclusiva, con reducción del impacto visual y sonoro para facilitar el acceso a personas con sensibilidad sensorial. La feria podrá visitarse hasta el 12 de enero de 2026.
