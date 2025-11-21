Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horario de la feria de atracciones de Navidad en Ibiza: los días más baratos y el día con menos ruido

La feria se inaugura este viernes 21 de noviembre y se podrá visitar hasta el 12 de enero de 2026

Abre la Feria de atracciones de Navidad en Ibiza.

Abre la Feria de atracciones de Navidad en Ibiza.

Ver galería

Abre la Feria de atracciones de Navidad en Ibiza / Marcelo Sastre

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La feria de Atracciones de Navidad en Ibiza instalada en el aparcamiento de sa Joveria, ya tiene fechas y horarios especiales para quienes buscan disfrutar de las atracciones al precio más reducido o con menos ruido y luces.

Según la información difundida por el Ayuntamiento de Ibiza en sus redes sociales, los días más baratos serán los martes y miércoles, cuando se aplicará un precio especial reducido a partir del 8 de diciembre. Se trata de la jornada más económica para visitar la feria.

Horarios de apertura

La feria abrirá al público desde el viernes 21 de noviembre con el siguiente horario: de lunes a jueves, de 17 a 23 horas; viernes, sábados, domingos y festivos: de 11 a 14 horas y de 17 a 24 horas.

Noticias relacionadas y más

Además, los jueves de 17 a 19 horas se celebrará una jornada inclusiva, con reducción del impacto visual y sonoro para facilitar el acceso a personas con sensibilidad sensorial. La feria podrá visitarse hasta el 12 de enero de 2026.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents