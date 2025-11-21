Falta de oncólogos en el hospital de Ibiza: la consellera pide "paciencia"
Tras la última dimisión, efectiva el 1 de noviembre, el servicio cuenta con solo tres profesionales
La gestión de Enrique Garcerán al frente del Área de Salud de Ibiza y Formentera termina con un frente abierto en el servicio de Oncología. Tras la última dimisión, efectiva desde el 1 de noviembre, el departamento trabaja con tan solo tres profesionales, la mitad de los que debería de haber (la plantilla es de cinco, pero la conselleria autorizó la contratación de dos especialistas más, es decir, hasta siete).
En la rueda de prensa en la que se anunció la dimisión de Garcerán y el nombramiento del nuevo gerente, Eduardo Escudero, la consellera de Salud, Manuela García, pidió tiempo para que Escudero pudiera formar a su nuevo equipo. "Todavía es muy pronto, hay que dejar trabajar a Escudero y que pueda formar a su equipo, por lo que nos corresponde tener paciencia".
A pesar de las contrataciones anunciadas, la plantilla de Oncología se encuentra actualmente bajo mínimos. Una situación que han denunciado en los últimos meses las asociaciones de afectados y que ha sido objeto de debate en el Parlament balear. Desde la gerencia se ha asegurado en todo momento que se estaban buscando profesionales.
De acuerdo con la consellera, la captación y estabilización de las plantillas "seguirá siendo uno de los objetivos en la nueva gestión de Escudero", con el fin de retener y cuidar a los profesionales, especialmente de áreas sensibles como la de Oncología. García recuerda que a pesar de todo, este servicio se encontraba en peor situación antes. "Cuando llegamos había una carestía de profesionales muy grande", argumenta la consellera.
