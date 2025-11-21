Enrique Garcerán, tras su dimisión del Área de Salud de Ibiza y Formentera: "En estos dos años y medio he trabajado muchísimo"

Desde mediados de esta semana por los pasillos del Hospital Can Misses circulaba un rumor que era ya un secreto a voces: la dimisión del gerente del área de salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán. Finalmente, ha sido este viernes cuando Garcerán ha presentado su dimisión, alegando estar "muy cansado".

"Han sido tres danas, las dos de Ibiza y una de Formentera, que han sido como guardias de 48 horas", explica el ya exgerente. Este cansancio, afirma Garcerán, ha sido el detonante para presentar su dimisión, aunque no oculta que las sucesivas dimisiones en los últimos meses también le han afectado. "Ha sido muy duro el intercambio de ceses", declara, aunque achaca la mayoría de estos a "causas naturales, como enfermedades o nacimientos de bebés". Respecto a la carta firmada por 22 profesionales de Can Misses, que apuntan directamente a Garcerán como causante de las dimisiones de Sausan Sayed, directora médica, y Manuel Deiros, subdirector quirúrgico, Garcerán indica que "la opinión de estos profesionales siempre hay que tenerla en cuenta, pero al final aquí son 2.490 los profesionales que trabajan y 22 quienes firman". El exgerente afirma sentirse apoyado por compañeros y por la conselleria de Salud. Otros aspectos en los que la gestión de Garcerán ha sido criticada son las dimisiones en el área de Oncología o las inundaciones causadas por la dana 'Alice' en el hospital de Formentera, que sigue con humedades un mes después. El quirófano y el paritorio del hospital formenterense permanecen cerrados desde el 14 de octubre tras detectarse la aparición de humedades en la antesala del área quirúrgica debido a las fuertes lluvias provocadas por la dana 'Alice'.

A pesar de eso, Garcerán saca pecho de su gestión desde que asumiera el cargo en julio de 2023. "En estos dos años y medio se ha trabajado muchísimo, sobre todo en la captación y fidelización de profesionales, se ha creado la figura del coordinador para ayudar a médicos a encontrar vivienda, intentando bajar listas de espera, se han lanzado proyectos cuyos frutos se podrán ver en un futuro, etc. En definitiva, se ha hecho una gestión sanitaria pura y dura", concluye.