Enfermos de cáncer en Ibiza denuncian «atasco» en las revisiones por la falta de oncólogos

«Los enfermos de cáncer no tienen tiempo. Sí o sí tiene que haber oncólogos». Así de contundente se muestra María Navarro, vicepresidenta de la junta local de Ibiza de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) tras la reunión mantenida este viernes por la mañana con la consellera balear de Salud, Manuela García Romero. Un encuentro al que asistieron representantes de todas las asociaciones de las Pitiusas que trabajan con afectados por esta enfermedad : Apaac, IFCC, Aspanom-Asamdib, de Cáncer Metastásico y la ya nombrada AECC. Todas denunciaron los retrasos que están sufriendo los afectados en las revisiones, la angustia que esto les genera, y exigieron a la consellera que adopte medidas para solventar la falta de oncólogos en el Hospital Can Misses.

La consellera decidió reunirse con ellas aprovechando la visita a Can Misses para comunicar la dimisión del ya exgerente del Área de Salud de Eivissa y Formentera, Enrique Garcerán, y anunciar el nombramiento de su sucesor, el intensivista Eduardo Escudero. Y es que en las últimas semanas la marcha de una de las oncólogas del Hospital Can Misses ha preocupado a los enfermos, ya que el servicio se queda con la mitad de los especialistas de la plantilla. Ésta es, sobre el papel, de cinco médicos, aunque dada la población y las necesidades de las Pitiusas la conselleria ha aprobado que el servicio esté supradotado y la gerencia pueda contratar a dos especialistas más, hasta siete.

«Nos hemos quedado con dos y medio para una plantilla de cinco, que ya son justitos, tendría que haber siete para ir bien. Por eso, hasta que no estén los cinco hemos pedido que vuelvan las visitas de oncólogos de Palma como medida provisional», afirma Susana Ribas, delegada de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. Una medida «provisional», insiste Ribas, que señala que la consellera les planteó en la reunión la posibilidad de contratar a oncólogos con títulos no homologados. «Entre no tener oncólogos y que tengan el título pero estén pendiente de la homologación, nos quedamos con esto», señala Ribas. Eso sí, la condición que ponen las asociaciones es que estos especialistas se encarguen de las revisiones, pero que las primeras visitas y los diagnósticos sigan atendiéndolas «los oncólogos titulares».

«Lo que pedimos, por activa y por pasiva, es que estén aquí los cinco. Y si pueden ser más, mejor», insiste Navarro.

«Hay un atasco en las revisiones...», apunta Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados de Cáncer (Apaac), quien denuncia que hay pacientes que llevan un año esperando una revisión. Precisamente para esto, «para desatascar», en su opinión, deberían retomarse las visitas semanales de los especialistas de Mallorca. «Además de para cuidar a los dos oncólogos y medio que quedan, para que no se quemen y acabemos con uno o con ninguno», reflexiona Martínez mientras que la delegada en las Pitiusas de las asociaciones de familias con niños con cáncer (Aspanob) y de enfermos oncológicos de Balears (Asamdib), Carmen Vargas, hace hincapié en la importancia de las revisiones. «Son imprescindibles para los enfermos», señala minutos después de salir del encuentro con la consellera. «No puede ser que haya enfermos que estén esperando nueve meses o un año para una revisión que debería hacérseles cada seis meses», denuncia antes de continuar: «Están con el alma en vilo y luego tienen que esperar otros tres meses para tener los resultados. Esto no se puede permitir. Hay que encontrar una solución como sea».