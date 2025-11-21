¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Ibiza? Todas las fechas

El encendido del alumbrado navideño marca el inicio de una época muy especial para muchos, la Navidad. Los distintos municipios de Ibiza se empezarán a llenar de luz y color a partir del 28 de noviembre con un calendario escalonado que arrancará en Sant Antoni y Sant Joan y se prolongará hasta el 5 de diciembre, cuando Santa Eulària pulse el botón de encendido de la Navidad.

En la ciudad de Ibiza, el programa de fiestas navideñas arranca este viernes con la apertura de la feria de atracciones que tendrá horario de tarde, de 17 a 23 horas de lunes a jueves y hasta las 24 horas viernes y fines de semana.

La inauguración oficial de las luces de Navidad será el sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas en el parque Reina Sofía. Todos los detalles del programa navideño que incluyen mercados, conciertos y espectáculos para toda la familia, se darán a conocer el lunes 24 de noviembre en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Ibiza.

Encendido de Navidad en 2023 en Ibiza / TONI ESCOBAR

Sant Joan y Sant Antoni, los primeros en encender la Navidad

Sant Antoni y Sant Joan serán los primeros en inaugurar sus calles con las luces de Navidad. El acto de inauguración en Sant Joan será el 28 de noviembre, en Sant Vicent de sa Cala, en el Camp d'Aprenentatge. La jornada festiva incluirá chocolatada, talleres infantiles, fotomatón y música.

Ese mismo día, Sant Antoni encenderá su alumbrado navideño a las 18.30 horas en el Passeig de ses Fonts, uno de los principales puntos de encuentro del municipio durante estas fiestas. Además, el Mercat de Nadal abrirá del 28 de noviembre hasta el 6 de enero, convirtiéndose en uno de los centros neurálgicos de la actividad navideña, con puestos, ambiente festivo y propuestas para todas las edades.

En Sant Josep, el encendido de las luces de Navidad será el 4 de diciembre a las 18 horas en la plaza de la iglesia.

Por último, Santa Eulària completará el calendario de encendidos el 5 de diciembre a las 18 horas en la plaza de España, donde se celebrará el acto oficial de inauguración de esta época navideña.