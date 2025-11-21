Empresarios de Cala de Bou: "O invertimos ya, o será un pueblo turístico fantasma"

La Asociación Empresarial de la Bahía de Portmany, Bahía Negocis, ha lanzado un mensaje de alarma al Ayuntamiento de Sant Josep tras una reunión celebrada el pasado 17 de noviembre con el teniente de alcalde, Vicent Torres, la concejala de Cala de Bou, María José Ríos y la concejala de Comercio, Lourdes Marí. "O invertimos ya, o Cala de Bou será un pueblo turístico fantasma en poco tiempo", han afirmado desde Bahía Negocis.

El colectivo, que representa a 45 negocios locales, alerta de que, si no se actúa antes de la temporada 2026, Cala de Bou corre el riesgo de convertirse en un "pueblo fantasma", con hoteles reformados rodeados de comercios cerrados e infraestructuras deterioradas.

El encuentro, calificado de "serio" por los comerciantes debido a la urgencia de los asuntos, ha dado pie a la presentación de un manifiesto de cinco puntos que denuncia la asfixia fiscal, el deterioro urbano y la crisis de saneamiento, e incluye propuestas de autofinanciación para revitalizar el área.

El coordinador del colectivo, Chris Langley Kirke, ha sido contundente: "El tiempo de las palabras ha terminado. Cala de Bou necesita acción positiva e inversión urgente. El turista que nos visita espera un entorno a la altura de la imagen de Ibiza, pero el deterioro de nuestras calles está destruyendo la reputación de la zona. La población local de Cala de Bou también merece un barrio limpio, bien mantenido y con servicios modernos".

La asociación denuncia el "grave perjuicio económico” derivado de la Ordenanza Fiscal de Residuos 13440, que -según señalan- incumple la Ley 7/2022 al no incluir mecanismos de control, ni bonificaciones por separación en origen. La única bonificación del 10 % por disponer de ISO 14001 es "inviable" para pequeños negocios por su alto coste. Por ello, han pedido reformar la ordenanza con efecto retroactivo para incluir bonificaciones reales a empresas que acrediten buenas prácticas.

Deterioro de la acera. / B.N.

Bahía Negocis ha constatado un cambio profundo en el visitante de 2025 y ha destacado un descenso acusado del turismo familiar y un predominio de parejas y grupos de 25 a 70 años. Gran parte del gasto ya está prepagado antes de llegar a la isla, han afirmado los comerciantes, por lo que hay menos consumo en los comercios locales por la caída del tránsito peatonal. Los comerciantes han solicitado apoyo municipal para mejorar la visibilidad de los negocios en redes sociales y aumentar su alcance ante este nuevo tipo de visitante.

La asociación ha advertido que el estado actual de las calles "no se corresponde con la expectativa de calidad de Ibiza" y ha reclamado que el mantenimiento sea continuado todo el año, no solo en vísperas de temporada. Asimismo, han solicitado la reparación urgente de los tres kilómetros que hay entre Cala de Bou y es Caló antes del verano de 2026; finalizar la acera sur, actualmente paralizada; retirar grafitis y pegatinas, y repintar instalaciones; y reparar aceras peligrosas y mobiliario defectuoso.

Propuestas ejecutivas

La asociación ha registrado documentos con iniciativas inmediatas: de un lado un mercado artesanal nocturno (de mayo a octubre). De otro lado, un programa de embellecimiento cívico: toldos con diseños gráficos para tapar solares abandonados; y, finalmente, crear un "sentido de pueblo", con la compra municipal de solares para convertirlos en plazas, zonas verdes y parkings.

Por úúltimo Bahía Negocis ha alertado de una crisis de saneamiento que afecta directamente a la imagen y salubridad de la zona, y urge al Ayuntamiento a priorizar esta intervención dentro del paquete de medidas.

La asociación asegura que su objetivo no es confrontar, sino colaborar con el Ayuntamiento, pero insiste en que “los resultados deben llegar ya”. Cala de Bou, afirman, “no puede esperar a la siguiente legislatura”.