Eduardo Escudero, nuevo gerente de salud de Ibiza y Formentera: "Escucharé, analizaré y por último tomaré decisiones"

"No quiero presentarme a un nuevo cargo, sino presentar mi forma de entender la sanidad pública", explica Eduardo Escudero, nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, durante la rueda de prensa en la que se anuncia su nombramiento.

El médico intensivista, con 28 años de experiencia y hasta ahora coordinador de la unidad de Trasplantes de Can Misses, asume el cargo motivado porque conoce bien el trabajo iniciado por el equipo de Enrique Garcerán. "Conozco el proyecto, tengo años de experiencia en el Área de Salud y ganas de aportar nuevas ideas. No va a ser una ruptura, sino un relevo", afirma. "Con mi manera de gestionar, pretendo primero escuchar, después analizar y por último tomar decisiones desde un punto de vista técnico", afirma el gerente.

En su comparecencia, Escudero manifiesta su compromiso por cuidar, no solo a pacientes, sino también a los profesionales de la salud. "Me voy a esforzar por cuidar de nuestros cuidadores, porque si ellos están bien las personas que necesitan de nuestra atención van a estar mejor", afirma. Escudero confiesa, además, que acepta el cargo tras negociar refuerzos organizativos en el área. "Comparando con otras áreas de salud, y con la presión demográfica y estacionalidad que tenemos, Ibiza está un poco desmejorada", cuenta el flamante gerente, quien afirma que habrá nuevos nombramiento en el área proximamente. "Asumo este compromiso con responsabilidad y con la intención de trabajar con coherencia y consenso", concluye.

Trabajar en la reducción de las listas de espera, la captación y fidelización de profesionales, ampliar la Atención Primaria y la atención a la salud mental y aplicar medidas de prevención y promoción de la salud son algunos de los objetivos que mantiene Escudero en su proyecto.