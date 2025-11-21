La crisis habitacional alarga las estancias de mujeres víctimas de violencia en los pisos de la Oficina de la Dona en Ibiza

La falta de vivienda es un problema estructural que se está cebando especialmente con los colectivos vulnerables y, en concreto, con «las mujeres víctimas de violencia». Es una realidad que han constatado en los últimos años en la Oficina de la Dona, en Ibiza, y que se refleja también en su memoria de 2025, que presentaron este viernes su directora, Lourdes García, y la consellera insular de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell. Para muestra, un botón: este año, los hogares de acogida de los que dispone la entidad han dado cobijo a 89 mujeres, la gran mayoría víctimas de maltrato, y a 59 niños y niñas, mientras que en 2024 fueron 82 féminas y 49 pequeños. También se ha incrementado ligeramente el tiempo de estancia medio, un 11%, pasando de 53 días el año pasado a 59 en 2025, lo que se explicaría precisamente «por las dificultades que existen en Ibiza para acceder a una vivienda».

Aunque no está cuantificado y «es difícil de contabilizar» porque la información llega a través de terceros o de comentarios que se han hecho en consulta, la Oficina de la Dona conoce casos de mujeres que no denuncian a su agresor ni se atreven a pedir ayuda «por miedo a quedarse sin techo». Como apuntó Carolina Escandell, otro factor que influye es el hecho de tener niños pequeños. «Hay muchas mujeres que no dan el paso de denunciar hasta que sus hijos son mayores de edad», aseguró la consellera de Bienestar Social.

En términos generales, las cifras de la memoria de la Oficina de la Dona de 2025 son bastante similares a las del año pasado; no obstante, el número total de casos atendidos ha descendido de los 872 de 2024 a los 751 de 2025, lo que representa un 14% menos.

Aunque esta bajada puede invitar al optimismo, la realidad es que se debe principalmente a un cambio en la forma de contabilizar los casos y la realidad, como subrayó Escandell, es que, desgraciadamente las cifras de violencia de género continúan subiendo. Este año, en este programa en cuestión, que es el más numeroso, se han atendido a 533 mujeres, 36 más que en 2024, es decir, un 7,2% más.

Este aumento, en parte, se debe a que hay más población, pero hay otros factores que lo pueden explicar. «Siempre está la duda de si realmente hay más casos o que afloran más porque hay más conciencia. Tenemos el convencimiento todos de que, poco a poco, se denuncia más y que en ello tiene que ver también el entorno de la víctima, que ya no mira a un lado como se hacía antes», señaló la máxima responsable de Bienestar Social del Consell de Ibiza.

Un 70% de las mujeres atendidas denuncia

Un dato relevante que arroja la memoria es que de las 533 mujeres víctimas de violencia de género atendidas por la Oficina de la Dona, aproximadamente un 70%, 372, han presentado denuncia. En ese punto, Escandell quiso dejar muy claro que la entidad está «para ayudar, asesorar y acompañar» y que «no es una premisa denunciar».

De las mujeres a las que se ha prestado atención en este programa en 2025, el 53% (284) ha sufrido maltrato físico y psíquico; el 26% (139), psicológico; y el 15% (78), además de estos dos, maltrato sexual. La mayoría llevaba sufriendo estas situaciones entre uno y tres años (127) o desde hacía menos de un año (11). Hay un 6% que, después de la primera consulta, no ha continuado con el proceso.

Gráficos. / D.I.

Gran parte de las mujeres víctimas de violencia de género atendidas en la Oficina de la Dona tienen entre 25 y 54 años, aunque se han registrado dos casos de mayores de 75 años. En la memoria no aparece ninguno de menores de catorce años, pero el motivo no es que no los haya, que, lamentablemente, «sí existen», la explicación es que «no han pasado por esta entidad sino que se han tratado en Protección de menores». Respecto a la situación laboral, la mayoría de las víctimas, 265, están en activo y tienen contrato.

En cuanto a su origen, hay 238 mujeres españolas y 254 extranjeras, la mayoría procedentes de América del Sur (170) o de Europa (62). Sin embargo, apenas hay de África (16) o de Asia (5) que se acerquen a la Oficina de la Dona a pedir ayuda, y la razón que dieron Escandell y García es que se trata de «comunidades muy herméticas». «Aunque no afloren, sí hay violencias en África y lo sabemos por muchas de las niñas solas que llegan a Ibiza por el circuito de la migración», apuntó la consellera.

Aunque, como aclaró, «el tema de la inmigración no es competencia del Consell de Ibiza», desde hace unos años la Oficina de la Dona colabora con la Delegación de Gobierno para prestar alojamiento por breves periodos a las mujeres y niños que llegan a la isla en patera mientras hacen todos los trámites necesarios «para evitar la aberración de tener que separarlos». Este año, en concreto, en los pisos de acogida de la entidad se han alojado por una corta estancia de tiempo 17 mujeres y 27 niños y niñas que arribaron a las costas pitiusas en patera.

En lo que se refiere al programa de atención psicológica para hijos de mujeres víctimas de violencia de género, se han atendido 52 casos, 13 menos que en 2024, de los que un 88,5% presenta problemas emocionales y un 71%, conductas disruptivas. El fracaso escolar está presente en algo más de la mitad.

Por otra parte, al programa de asesoramiento y atención a la mujer han recurrido este año 126 mujeres, de las que 118 han regresado para un segundo asesoramiento.

Sin embargo, las cifras del programa de orientación sociolaboral de la Oficina de la Dona en 2025 «han bajado mucho» ya que, como dijo García, «en Ibiza es relativamente fácil encontrar trabajo».

Catorce casos de sometimiento químico

También han bajado ligeramente las cifras de la Oficina de la Dona referentes a atención de mujeres víctimas de agresión sexual, de 51 en 2024 a 40 este año, «lo que no significa que haya realmente menos casos». De esos cuarenta registrados, catorce han sido con sometimiento químico y en 22 casos se ha presentado denuncia. Otro dato a destacar es la relación de los agresores respecto a las víctimas. Buena parte de los casos que han llegado a la Oficina de la Dona, en concreto once, se han producido en el ámbito laboral y, de esa cantidad, en nueve de ellos «el agresor era un superior», como subrayó la directora de la entidad.

Para concluir y a modo de balance, Carolina Escandell destacó que «el número de mujeres que piden ayuda y asesoramiento se mantiene elevado y eso indica que continúan confiando en los servicios públicos y que están dispuestas a salir de estas situaciones de violencia». «Evidentemente sigue habiendo mucho trabajo por hacer y seguiremos evolucionando», añadió, para luego hacer mención al centro de crisis de atención 24 horas para víctimas de violencia machista, que «ya está adjudicado y que estará operativo en un plazo muy breve de tiempo».

La consellera de Bienestar Social confía en que con este nuevo servicio, «se ampliará todo el rango de atención a las víctimas de violencia , se afinarán las estadísticas» y se pondrá solución a las listas de espera de la Oficina de la Dona que, actualmente, en palabras de su directora, «están dentro de la normalidad».