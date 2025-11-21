La carta de despedida de Enrique Garcerán, exgerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera

El gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera hasta hoy, Enrique Garcerán, ha enviado, tras su dimisión, anunciada este viernes a mediodía, una carta de despedida a sus compañeros. Una misiva en la que explica los motivos de su "paso al lado" y da las gracias a todos los que le han acompañado en este camino de dos años y medio. Una carta que se reproduce, íntegra, a continuación:

"Estimados compañeros, Me despido de vosotros tras algo más de dos años como gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Un cargo cuyo desempeño ha supuesto un gran honor y una enorme responsabilidad.

Mi objetivo siempre ha sido aportar lo mejor de mí, para en la medida de lo posible, mejorar y acercar a la excelencia el Área Salud.

El amor por mi profesión y por ASEF, me pide en este momento, que dé un paso al lado y vuelva a mi labor como médico. Una tarea que me apasiona y desde la que también puedo aportar calidad a la atención que necesitan nuestros pacientes.

Creo firmemente, en que mi meditada decisión, permitirá continuar con la senda emprendida y dar un nuevo impulso a la transformación profunda que hemos llevado a cabo en temas asistenciales y en otros, como el parking o la vivienda que requerían atención y soluciones urgentes.

Tengo que agradeceros la suerte que he tenido de coincidir con todos vosotros y con la ayuda desinteresada que habéis mostrado en todo momento. Mi trabajo sin el vuestro no habría sido posible y de vuestra generosidad me llevo un gran aprendizaje. Hoy, sé más, gracias a que habéis compartido vuestros conocimientos y experiencias desde vuestras respectivas áreas.

Gracias por vuestro compromiso y dedicación constantes con los pacientes de Ibiza y Formentera y gracias por haberme permitido y ayudado a aportar mi granito de arena y que por ello me haya sentido orgulloso de pertenecer a ASEF y trasladar ese sentimiento a cada rincón nuestra Área.

Gracias también al apoyo y las facilidades dadas para llevar a cabo nuestra tarea a la Consejería de Salud y al Servicio de Salud, quienes han sido copartícipes y coautores en todo momento de los éxitos conseguidos.

A todos os mando un afectuoso abrazo y os animo a seguir trabajando en la misma línea y con más ahínco, si cabe, con la nueva gerencia, con el Dr. Eduardo Escudero, por el más alto cometido al que nos debemos: el servicio público a nuestros pacientes.

Estoy seguro de que así será.

José Enrique Garcerán Azorín-Gómez"