Esta carretera de Ibiza estará cortada al tráfico durante dos semanas por obras

El departamento de Infraestructuras Viarias del Consell de Ibiza ha anunciado el corte total al tráfico rodado en el primer tramo de la travesía de Jesús, dentro de las obras de rehabilitación del firme de la carretera Jesús–Santa Eulària EI-100, que se ejecutan desde el pasado 16 de octubre y que tienen un plazo de seis meses.

A partir del lunes 24 de noviembre, la intervención afectará al tramo comprendido entre el inicio de la vía y el carrer Gavina. Para poder llevar a cabo estos trabajos será necesario cerrar completamente este tramo al tráfico durante un periodo aproximado de dos semanas, hasta el 7 de diciembre.

Tramo afectado por el corte / Consell de Ibiza

Durante esos días, el tráfico rodado permanecerá totalmente cerrado, tanto de día como de noche. Solo se permitirá el acceso a los vecinos y comercios de la zona, que estará regulado por personal de la obra con señales situado en cada extremo del tramo en obras. Estos operarios estarán activos las 24 horas para facilitar las entradas y salidas de residentes y actividades económicas independientemente de la hora.

El resto de usuarios que necesiten acceder al núcleo de Jesús deberán hacerlo a través de la nueva variante, alternativa habilitada mientras duren las obras en la travesía.

Desde el Consell de Ibiza señalan que se irá informando puntualmente de la evolución de los trabajos y de cualquier nueva afectación que resulte necesaria para su correcto desarrollo, y agradecen la comprensión y colaboración de la ciudadanía, al tiempo que piden disculpas por las molestias que pueda ocasionar este corte temporal de tráfico.