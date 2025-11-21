El Ayuntamiento de Ibiza espera el desalojo inmimente de una finca municipal para reformarla y destinarla a vivienda compartida para jóvenes

El Ayuntamiento de Ibiza está pendiente de que se resuelva el desalojo de una casa de campo okupada de titularidad municipal en la Avenida de la Paz (el primer cinturón de ronda) para reformarla y destinarla a vivienda compartida para jóvenes. Vila financiará esta operación a través del convenio en materia habitacional firmado este viernes por todos los ayuntamientos con el Consell de Ibiza, con el que también acometerá otra actuación similar en un bloque en ruinas del carrer de la Mare de Déu, en el casco antiguo.

El Consistorio de Vila recibe un millón de euros del Consell dentro de esta línea de ayudas extraordinarias, del que la mitad se destinará a poner a punto el inmueble en la Avenida de la Paz, que se encuentra en un descampado junto a la calle Corona. Según ha detallado la concejala de Bienestar Social, Lola Penín, está previsto que este desalojo se resuelva "en breve".

De hecho, el Ayuntamiento inició el procedimiento para recuperar esta propiedad municipal, conocida como ‘Parc PU-4’, a principios del pasado mes de junio. Se trata de una finca con un terreno de 34.602 metros cuadrados y una superficie construida de 220 metros.

Vila está pendiente del correspondiente informe técnico previo a la reforma para determinar cuántas viviendas se podrán habilitar en esta finca. En cualquier caso, sí que tiene decidido que se destinará a vivienda pública para jóvenes.

Rehabilitación en el casco antiguo

La otra inversión principal que financiará Vila con el convenio del Consell se destina a adquirir un edificio en ruinas, situado en el número 28 del carrer de la Mare de Déu. El Ayuntamiento ya cuenta con la mitad de esta finca en propiedad, con lo que podrá acometer la reforma del inmueble en cuanto cierre su compra. En este bloque se podrán crear cuatro viviendas, también destinadas a jóvenes.

El convenio del Consell también servirá para reforzar las actuales ayudas al alquiler en el municipio para familias que no reciben ninguna prestación autonómica.