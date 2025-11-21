Un avión, una lancha y un helicóptero buscaron a la patera con 18 desaparecidos y destino a Ibiza desde el primer día

Un avión de Frontex realiza este viernes vuelos de búsqueda aérea en la zona marítima comprendida entre Ibiza y Cabrera para tratar de localizar a los migrantes que, según ha publicado Diario de Ibiza, habrían saltado al mar de una patera que fue rescatada el miércoles con cinco personas a bordo, a pesar de que zarpó de la costa argelina con 23 tripulantes. La primera hipótesis que se barajaba (y que no se descarta, porque no se ha informado oficialmente sobre este asunto) es que la embarcación había volcado como consecuencia del mal tiempo.

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado a preguntas de este diario que la aeronave de salvamento se "dirigirá igualmente hacia el sur del archipiélago" dentro del área de responsabilidad de salvamento (SAR) española, que alcanza las 80 millas náuticas, aproximadamente 150 kilómetros.

Las mismas fuentes han añadido que el operativo, con medios de Frontex y de Salvamento Marítimo, empezó el pasado 13 de noviembre, cuando la llamada de unos familiares de uno de los ocupantes de la patera recibió un mensaje de socorro desde la embarcación, como adelantó este diario. En el mensaje indicaban que se encontraban a unas 50 millas al sureste de las Pitiusas.

La pareja y familiares de varios de los pasajeros de la patera critican que la activación del operativo de búsqueda y rescate tardó demasiado, y que los organismos encargados tenían la ubicación exacta desde el mismo día en que contactaron por última vez con la embarcación, ese jueves día 13 de este mes de noviembre.

Desde Salvamento Marítimo añaden que el mensaje que recibieron "indicaba que se encontraban a unas 50 millas SE de las Pitiusas". "Como consecuencia, se movilizaron" un avión de Frontex, que "se desplazó hasta la posición indicada y, al no hallar rastro de la embarcación, inició labores de búsqueda aérea en un área más extensa al sur de Formentera, dentro del perímetro de la zona SAR de España". También la "embarcación Sasemar (Salvamento Marítimo) 'Guardamar Concepción Arenal', que estaba atracada en Ibiza" y que "zarpó en dirección a la coordenada indicada por la alerta. La búsqueda también resultó infructuosa". Finalmente, "se movilizó también el helicóptero Helimer, con base en Palma, que sobrevoló la zona sur de Cabrera, y tampoco avistó ninguna embarcación".

Aviso a navegantes

En los días posteriores, y como no se pudo localizar la embarcación, "se lanzó aviso a navegantes y se requirió el apoyo de los medios aéreos de Frontex a través de las operaciones periódicas que lleva realizando desde febrero. Finalmente, el pasado día 19 fue hallada la patera, con los cinco ocupantes a bordo", relatan desde Salvamento Marítimo en un comunicado preparado para todos los medios de comunicación. La mayor parte de las preguntas realizadas por correo electrónico por este diario no han sido atendidas.

Por último, desde Salvamento Marítimo indican que, "según el relato de estas personas rescatadas el miércoles, la embarcación llevaría unos nueve días a la deriva y el número inicial de ocupantes sería de 23 personas".

"Durante estos días, las condiciones del mar fueron adversas debido a los efectos de la borrasca 'Claudia' y dificultaron la visibilidad en alta mar, así como las condiciones de navegación para una embarcación de ese tamaño", añaden finalmente desde este organismo público.