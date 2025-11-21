'El Árbol de los Sueños' de CaixaBank repartirá regalos a más de 1.700 niños vulnerables de Baleares

El programa 'El Árbol de los Sueños' de CaixaBank permitirá repartir el regalo que piden en sus cartas a un total de 1.700 niños en riesgo de vulnerabilidad de Baleares.

El programa, según han indicado en nota de prensa, se canaliza a través de las oficinas y centros de CaixaBank, que disponen desde este 19 de noviembre de cartas escritas por menores, de hasta 12 años, que pueden estar en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de posible vulnerabilidad.

Los clientes de la entidad que quieran participar en el 'Árbol de los Sueños' deberán dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se les asignará una de las cartas escritas por un menor en la que detallará el regalo concreto que desea para esta Navidad.

Una vez recogida la carta, los participantes tienen hasta el 12 de diciembre para llevar a su oficina el regalo, que tiene como límite un importe máximo de 50 euros.

A partir de esa fecha, CaixaBank y las entidades sociales con las que colabora en este programa organizarán la recogida y reparto de los regalos para convertir en realidad la ilusión de los niños, ya que para muchas familias este es el único regalo que reciben gracias a la cadena de solidaridad que se genera entre los clientes de la entidad.

Más entidades sociales y empresas implicadas

'El Árbol de los Sueños' es una iniciativa organizada por CaixaBank que cuenta con la colaboración de un total de 27 entidades sociales de Baleares, así como con el apoyo de más de 30 empresas.

Gracias a las 162 oficinas y centros que participan en este programa, CaixaBank logra llevar 'El Árbol de los Sueños' a las islas.

En toda España, se repartirán regalos a más de 34.000 niños en situación de vulnerabilidad gracias a las casi 3.000 oficinas de CaixaBank, las más de 400 entidades sociales de todas las comunidades autónomas y las más de 430 empresas que colaboran con la iniciativa.

La edición de 2025 es la octava de 'El Árbol de los Sueños' y la previsión de atender a las peticiones de un total de 34.525 cartas implica superar un nuevo récord de beneficiarios de la iniciativa.

Con esta campaña, desde la primera edición de 'El Árbol de los Sueños', en 2018, CaixaBank conseguirá ayudar a cumplir los deseos de más de 220.000 menores en riesgo de pobreza y exclusión social.