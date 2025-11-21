Los alumnos del CEIP Can Misses siguen haciendo gimnasia "bajo el sol, el frío o incluso la lluvia"

Los alumnos del CEIP Can Misses llevan al menos medio curso con un patio más pequeño. Con menos espacio para divertirse o realizar sus actividades de gimnasia. Dotarles de un nuevo lugar en el que hacerlo, un gimnasio, fue el motivo por el que en febrero se iniciaron unas obras que están paradas desde junio y sin finalizar. "Durante todos estos años nuestros hijos e hijas han hecho educación física en el patio. Bajo el sol, el frío o incluso la lluvia", recuerda Carolina Torres, madre de dos alumnos del centro, que junto a otros parientes ha convocado una movilización este viernes para reclamar la activación de las obras.

"En el curso 2025-2026 parecía que por fin llegaba la solución, pero a día de hoy las obras llevan meses paradas", indica Torres, antes de leer un manifiesto ante una cincuentena de padres y sus hijos. Las obras las gestiona la Consellería de Educación y se adjudicaron a la empresa Sa Torre Construcciones y Mejoras con la que, según conocen los afectados, ha habido "diferencia de opiniones". Al no producirse cambios y después de que cada entidad implicada transmita diferentes versiones de los hechos, los familiares han iniciado una recolecta de firmas que registrarán en Educación el próximo lunes. Por el momento llevan 262.

Entre ruinas y obreros

"Pasas por aquí y esto parece una ruina, un edificio que se ha quedado a medias", lamenta un miembro del equipo directivo del centro que prefiere no identificarse. Tanto el claustro como el profesorado y la Asociación de Familiares de Alumnos (AFA) del CEIP Can Misses se han unido a las madres y padres de los alumnos para reclamar "un gimnasio y un patio dignos".

"Al principio la escusa fueron las lluvias de la dana. No tienen vergüenza", critica una de las mujeres. A día de hoy, un vallado de obra acota la zona de recreo de los alumnos. En el interior se pueden ver las columnas de la obra iniciada. De estas sobresalen hierros y hay escombros a los lados. Ahora, al menos, el vallado no ocupa tanto espacio como en febrero: "Entonces entraban camiones y se necesitaba todo ese espacio por seguridad", indican desde la dirección del centro.

Para sopesar esta falta de espacio, se autorizó que los niños jugasen en una parcela que pertenece al Ayuntamiento de Ibiza y está tras las obras pero, tras las lluvias torrenciales de finales de septiembre y principios de octubre, esta zona también se cerró. "Se cayó uno de los muros y pedimos a Educación que nos permitiera recuperar un trozo del patio", continúan desde el centro.

Desde este señalan que, en el interior del edificio principal aún hay "zonas que están en reparación" por lo que profesores y alumnos conviven "con obreros de la Consellería que siguen arreglando cosas". "Las instituciones tienen una deuda absoluta de dignidad con este colegio", denuncia al respecto Sara Moreno, portavoz de la AFA, que señala que su preocupación aumentó tras la caída del muro: "Aparte hay un cuadro de luz que está al aire y nos preocupa por el riesgo que implica".

Una "deuda de dignidad"

"No se trata de dirimir responsabilidades entre Consellería y Ayuntamiento, que también, si se trata de una mala gestión, una falta de acción por parte de ambos o de uno de ellos... Pero esto va más allá. Es por la seguridad de los niños", critica Moreno.

Durante la lectura del manifiesto, Torres también menciona que, ante el espacio que ocupa la obra, el proyecto de patios inclusivos que desarrolla el centro se ve afectado: "Obliga a una nueva organización que limita el acceso a algunas áreas para evitar aglomeraciones". De este modo, no se pueden organizar los festivales o fiestas de todo el colegio, que ahora se organizan por ciclos educativos. "Las familias hemos perdido este espacio de encuentro y de convivencia que construye la comunidad", lamenta Torres.

De este modo, los padres reclaman "un compromiso definitivo por parte de las autoridades" y, en este sentido, Torres destaca la "buena voluntad, empatía y comprensión" que les ha trasladado el director territorial de Educación, Juan Álvarez, desde que los padres anunciaron su movilización. Por su parte, desde la Consellería de Educación confirman que los problemas con la empresa constructora "están en vía de solucionarse y se espera que en unos 15 días se puedan retomar las obras".

"Cada día que pasa con las obras paralizadas, nuestros pequeños serán privados de cosas esenciales. Diversión, actividad física, juegos y relaciones. Y eso, tristemente, no se puede recuperar", reprocha Torres. Lo evidencia otra madre que prefiere no dar su nombre, pero reclama: "Mi hija ya está en el Instituto y no sé desde hace cuántos años se habla del gimnasio. Al pequeño le quedan dos años, a ver si al menos lo podrá disfrutar".