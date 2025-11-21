50 años de la muerte de Franco en Ibiza: champán en el Sáhara, fiestorro en la Casa de la Iglesia

Fanny Tur, exconsellera insular de Cultura y directora de l’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, tenía «trece añitos» aquel 20 de noviembre. Nunca se le olvidará aquel día, pues supuso para ella poco menos que despertar a la cruda realidad: «Estaba en primero de BUP en el instituto Santa Maria. Era una pánfila y me acuerdo de que en la Casa de la Iglesia [en la calle Pere Francès] había ese día una fiesta impresionante, con gente bailando, riendo, cantando y celebrando con cava. Le pregunté a un compañero de instituto qué pasaba, que por qué había esa fiesta. Y me dijo: ‘Estamos celebrando que se ha muerto el hijo puta más grande de la historia’. Se me quedó grabada aquella contestación. La frase es textual». «Evidentemente» se unió a la celebración junto a su grupo de amigas y allí averiguó quién era el aludido.

¿Había pues conciencia entre la gente joven de la isla de lo que era Franco? «Sí, absolutamente. Yo no tenía ese conocimiento, reconozco que no. A esa edad era muy pánfila. Acababa de salir de la escuela de las monjas y aquello ocurrió en los primeros meses de BUP. Fue la primera vez que me despertó la conciencia de que se había muerto un dictador y un genocida».

Recuerda, «por los comentarios de los mayores», que aquellos días había «miedo, precaución, temor a ver qué pasaría. Había un poco de incertidumbre. Lo que se palpaba era eso. También, ya te digo, era una cría todavía, una adolescente que no se había enterado de mucha cosa hasta ese momento».

Fanny Tur, en medio, y dos amigas aquellos años de instituto / F.T.

No obstante, meses antes, y gracias a un docente, tuvo su primer contacto con la realidad política del país: «Estando en el colegio, en los meses previos a la muerte de Franco, cuando estaba en 8º de EGB, José Piña, un profesor que teníamos de Historia, nos encargó a unas alumnas que saliéramos a la calle a preguntar qué creía la gente que podría pasar con el futuro Rey, porque claro, Juan Carlos ya había sido elegido por el dictador como heredero al trono. Nos mandó preguntar a determinadas personas. A mí me tocó Isidor Marí y Joan ‘Murenu’ [componentes de UC]. Al hacerme mayor me di cuenta de que lo que hizo aquel maestro fue invitarnos a pensar y a tener espíritu crítico».

Tampoco era muy consciente en ese momento de la trascendencia de lo que se estaba viviendo Joan Serra, exdirector de Diario de Ibiza. Lógico, pues tenía 16 años. Estudiaba sexto de Bachillerato en el Instituto Santa Maria y confiesa que tenía «poca conciencia política», aunque estaba algo al tanto por sus amigos universitarios. Aquel 20-N fue inolvidable, en su caso, por «el jolgorio» que se montó tras saber que tendrían una semana de vacaciones gracias a la defunción del general, lo normal entre adolescentes: «Sí percibí inquietud en los mayores por lo que podría pasar». Un año y un mes más tarde, en enero de 1977, empezó a trabajar en Radio Popular. Ya empezaba a fraguarse en él un espíritu «más crítico» sobre la situación política, que se acentuó entonces como consecuencia de la profesión que empezó a ejercer y que le llevó a conocer al delegado del Gobierno, el ultra Antonio Torres Tur, y a su sucesor, el moderado (y chistoso) Cosme Vidal.

Joan Serra, a la izquierda, durante una visita de Adolfo Suárez / D.I.

Quien conoció más a fondo a Antonio Torres Tur fue Toni Planells, Malalt, agricultor al frente de la cooperativa agraria Es Nostro Camp y uno de los líderes del Partido Comunista de España (PCE) en la clandestinidad: «Aquel 20-N, a primera hora, un compañero del PCE vino a casa para informarme de que acababa de morir Franco. Llevábamos tanto tiempo esperándolo… Creíamos que la única manera de que hubiera cambios era que muriera, aunque el franquismo duró mucho más que él. La democracia no empezó con su fallecimiento, eso es falso, ni es verdad que la trajo la monarquía».

Aquel día no trabajó en su finca. Y por la noche, varios «compañeros» cenaron en su casa, a modo de modesta celebración. Por entonces, se reunían clandestinamente en diversas viviendas, aunque la primera reunión post mortem del dictador se celebró en la sede de la Extensión Agraria, que también venía a ser una especie de centro clandestino del PCE. Desde entonces acentuaron las reuniones con otras fuerzas de izquierda: «El objetivo era contactar con gente progresista», principalmente del Partido Socialista Popular, de Enrique Tierno Galván, que tenía mayor peso que el PSOE, irrelevante en la isla. El PCE, sin embargo, era el mejor organizado (como en el resto del país) y el que tenía un mayor volumen de militantes en Eivissa: «Un centenar», recuerda Malalt. Entre ellos el desaparecido Miquel Ramon.

Amenazas

Los roces con el delegado del Gobierno y con los nostálgicos del Régimen comenzaron poco después: «Hubo amenazas, algunas anónimas, contra dirigentes como Joan Tur Ramis, que era del PSP. Nos decían, ‘a todo cerdo le llega su san Martín’. Intentaban amargarnos la vida». Pero no pudieron.

Igual que Joan Serra, Josep Marí Ribas, Agustinet, exalcalde de Sant Josep, tenía 16 años aquel 20-N. Llevaba dos años trabajando de ‘botones’ en la Banca March, pero más que como recadero, como administrativo. La noticia le pilló allí. Reconoce, como otros de su edad, que apenas tenía conciencia política, y que esta se desarrolló desde entonces. Lo lógico, sobre todo viviendo en un pueblo tan «tradicional» como Sant Josep y trabajando en banca: «Nos enteramos por la mañana y seguimos trabajando». Recuerda más anécdotas de lo ocurrido seis años después, el 28 de febrero de 1981, cuando se produjo el golpe de Estado de Tejero, entre otras razones porque ya estaba más al tanto de la política: «Pero de la muerte de Franco, sólo la incertidumbre, el qué pasará». Su concienciación política progresista evolucionó en paralelo a la democracia, si bien en su conversión tuvo un papel esencial «un personaje interesante» del pueblo, Toni Ribas Marí, des Torrer, quien fue jefe del Frente Popular (y del Comité Revolucionario) de Sant Josep durante la República y que, tras la guerra, se exilió en México. Amigo de su padre, regresó poco después del fallecimiento de Franco. Ribas, «a través de charlas», le hizo ver el mundo de otra manera.

Jaime Díaz de Entresotos, conseller insular por Vox, también tenía entonces 16 años y estudiaba COU: «Fue como si el mundo hubiera cambiado. Que Franco fuera a morir era algo que nadie de mi edad pensaba en aquella época que fuera a ocurrir. Se pensaba que sería eterno, porque Franco era como la única realidad posible». Tenía amigos que criticaban la dictadura: «Pero yo vivía en una capital de provincias, Santander, y en las capitales de provincias no se hablaba de política. Pero no se hablaba de política por falta de interés, no por otra cosa. Allí no se percibía la angustia que supone una dictadura. Eso ocurría más en Barcelona y en Madrid, en las ciudades grandes, donde había mucha más conciencia de que aquel poder era ilegítimo».

Dictadura normalizada

Recuerda el franquismo «como la cosa más normal del mundo, no como una dictadura», que es lo que ocurría a quienes lo vivieron siendo niños o adolescentes: «El ambiente general de la calle no era un ambiente de dictadura, como eran las dictaduras comunistas, que parecía que estaba todo el mundo triste. Porque en España la gente solamente pensaba en trabajar, en prosperar». Sí es más consciente de lo que ocurrió al comienzo de los años 70 con la economía: «Empezaron a notarse las famosas crisis del petróleo, crisis brutales, que se notaron muchísimo. Mi padre decía una frase: hasta ahora el lema de la familia ha sido siempre lo mejor, cueste lo que cueste; a partir de este momento es cueste lo que cueste, siempre lo más barato».

-Es de Vox. ¿Recuerda el franquismo con nostalgia?

-No, no, no, era una dictadura, y nadie quiere una dictadura. A ver, nadie, nadie, es que nadie, ni el más extremista de Vox quiere una dictadura. Es que no. La democracia está perfectamente arraigada y, afortunadamente, la gente quiere sobre todo la libertad, la gente es más casi anarcoliberal que otra cosa. Nadie, hoy en día, se puede plantear seriamente, ni mínimamente seriamente, ni de broma, la posibilidad de un Estado no democrático. O sea, esto es esencial, es nuestro pensamiento [de Vox], afortunadamente. También hay locos por ahí, pero te aseguro que en Vox no están, eh. En Vox no están porque ya nos encargamos desde el primer momento de ponerle alguna línea roja.

El féretro con los restos mortales de Franco en la iglesia de El Pardo, durante un funeral antes de ser trasladado al Palacio Real / EFE

De aquella época, otro testigo de excepción fue el periodista Mariano Planells, autor de ‘La senda de los elefantes’. Llevaba en el Sáhara Occidental, entonces una provincia española, desde octubre de 1974 como soldado regular. Fue destinado a la Tercera Sección del Estado Mayor, la que se encargaba de las operaciones de guerra en aquel escenario bélico en el que, según explicó hace casi 30 años a este redactor, «moría un español cada día». Vivió aquella confrontación contra el Frente Polisario, primero, y la Marcha Verde, después, emporrado, como sus compañeros, con hachís para «aliviar tensiones». Diez jornadas antes de la muerte del dictador, comenzó en aquel desierto la Operación Golondrina, destinada a evacuar a todos los españoles: «La noticia del inicio de la Marcha Verde nos liberó de la presión militar, al pasar esta a los políticos. Lo importante fue que el problema ya había trascendido a la opinión pública y que los reclutas ya no seguirían muriendo en silencio». Planells durmió con su fusil los últimos cuatro meses que estuvo en el Sáhara: «Era una orden». Las calles dejaron de ser transitadas por civiles: «Y todas las tiendas y prostíbulos estaban cerrados». Cuatro días antes de ser licenciado, se llevó «una alegría». A las seis de la mañana del 20 de noviembre de 1975, un soldado que había permaneció toda la noche pegado a la radio, le despertó: «Mariano, la botella está a punto de explotar», le soltó. El champán para celebrar aquella noticia bomba estaba a punto de ser descorchado.