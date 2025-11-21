Los 18 desaparecidos de la patera con destino a Ibiza se fueron tirando al mar al quedarse sin agua ni comida

Los 18 pasajeros desaparecidos que navegaban hacia las costas de Baleares en la patera que fue rescatada el miércoles y que se encuentran desaparecidos, se fueron tirando al mar a medida que se iban quedando sin comida y bebida a bordo de la precaria embarcación, según otra versión de lo ocurrido. La primera hipótesis es que la barca habría volcado, provocando que esas personas no pudieran volver a subirse a ella, principalmente por el mal estado del mar debido a los coletazos de la borrasca 'Claudia'. Sea como fuere, los cinco supervivientes, que fueron trasladados al puerto de Ibiza el miércoles tras ser rescatados en la zona de mar situada al sureste de Ibiza, son los únicos testigos de lo que sucedió en esa embarcación que estuvo a la deriva al menos una semana después de quedarse sin combustible. Tres de ellos son hermanos y los otros dos al parecer no tienen relación de parentesco con ellos.

Las primeras informaciones que se han dado a conocer de esta odisea con tan trágico final las aportó este jueves la pareja (que vive en Ibiza) de uno de los tres hermanos supervivientes, residentes todos en Argelia. En conversación telefónica con este diario, explicó que el jueves día 13, cuando se había cumplido al menos durante el cuarto día de navegación de esta embarcación (no se sabe con exactitud qué día zarpó la patera de las costas de Argelia), recibió un mensaje de su pareja pidiendo socorro: "Estamos en peligro, nos vamos a ahogar", le advirtió vía WhatsApp. En ese momento, el hombre les facilitó su ubicación exacta, que tanto ella como otros familiares pasaron a los servicios de emergencias para que se activara la búsqueda. Entonces, estarían a aproximadamente 80 kilómetros de Ibiza, según el pasajero de la patera.

También les habría indicado que sólo quedaban cinco a bordo porque la pequeña embarcación había volcado. Esta versión choca con lo que ha averiguado este diario; que se quedaron sin combustible, a la deriva, sin agua ni comida. Y que fue sobre todo la falta de agua la que empujó, presuntamente, a los 18 migrantes a ir lanzándose al mar. Según medios sanitarios especializados, el ser humano puede resistir sin agua un máximo de cinco días.

Todo ello deberá ser corroborado o desmentido por los cinco supervivientes, que permanecen en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía detenidos administrativamente por entrada irregular en el país según el trámite habitual que pone en marcha Extranjería en todos los casos de migrantes en esta situación.