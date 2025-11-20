Yann Pissenem: "El futuro del ocio nocturno unirá los últimos avances tecnológicos al servicio de las experiencias más personales"

“El futuro del ocio nocturno buscará aunar los últimos avances tecnológicos al servicio de las experiencias más personales”. Con esta idea, Yann Pissenem, CEO de The Night League, marcó el tono del 10th International Nightlife Congress celebrado en el hotel SH Valencia Palace, que reunió a 65 expertos de ciudades como Nueva York, Sídney, Singapur, Ámsterdam, Londres, Buenos Aires, Ciudad de México o Madrid. Pissenem intervino en la mesa “El futuro del ocio nocturno”, centrada en cómo la tecnología debe elevar —y no sustituir— la vivencia del público, y dialogó sobre colaboración, talento, educación, respeto e innovación junto a referentes del sector.

El ejecutivo habló con la autoridad que le brindan los Golden Moon Awards recibidos en la gala de clausura: UNVRS fue distinguido como ‘World’s Best Club’ y ‘Mejor Proyecto Innovador de Ocio Nocturno’, mientras que Hï Ibiza y Ushuaïa Ibiza, de los que también es cofundador, alcanzaron los puestos dos y tres de The World’s 100 Best Clubs™ 2025. La lista, publicada por la International Nightlife Association (INA), consolidó el liderazgo español con 28 locales —por delante de Estados Unidos, con 21—, y completó su ‘top 5’ con Bootshaus (Alemania) y Green Valley (Brasil).

El congreso fue también escaparate de nuevas herramientas para un ocio más seguro y sostenible. Se presentó la ‘Guía internacional de prevención de incendios en locales de pública concurrencia’ —elaborada por Preventia y la APTB, con la INA y la Appleton Private University—, primera guía práctica que integra al sector y a cuerpos de bomberos para abordar riesgos y brechas normativas. Se anunció además el ‘Libro verde del ocio nocturno’, con 20 capítulos sobre economía circular, mejora urbana y casos de éxito, y se dio a conocer la Facultad de Estudios de Ocio Nocturno (gratuita y online, con grados, másteres y doctorados, y futuro campus físico en Tucumán, Argentina) junto al Observatorio Mundial del Ocio Nocturno (WONO).

La figura del 'alcalde de la noche'

El debate sobre el valor cultural de la noche reivindicó la figura del 'alcalde de la noche' en las grandes ciudades y subrayó la noche como espacio de comunidad y expresión; en palabras del productor Steven Braines, “los locales son de los pocos lugares donde las personas pueden ser quienes son”. La seguridad ocupó otra mesa específica que subrayó su carácter decisivo en la elección de ocio y la necesidad de buenas prácticas y colaboración público-privada, vinculándola al estándar Triple Excellence in Nightlife (seguridad, calidad acústica y sostenibilidad).

En el cierre del 5º Congreso Nacional y 10º Internacional, Michael Kill (INA y NTIA UK) apeló a la fortaleza colectiva de una industria “motor económico y cultural”. El mensaje de fondo —el mismo que abrió Pissenem— quedó claro: la tecnología será el medio, pero el fin seguirá siendo la experiencia humana.