A la venta un casa en Ibiza con "proyectos de negocio recomendados": seis apartamentos para alquiler anual, vivienda vacacional o 'coliving'

La vivienda ha dejado de ser un derecho a ser un negocio. El portal Idealista anuncia la venta de una finca rústica en la calle des Torrió, en Sant Agustí -Cala de Bou (Sant Josep de sa Talaia), por 999.000 euros, tras una rebaja del 8 % respecto al precio anterior. La propiedad, presentada como una oportunidad exclusiva para inversores, según el anunciante, que destaca por su gran potencial para desarrollar un proyecto residencial de alta rentabilidad.

Con mil metros cuadrados construidos, el chalet independiente ofrece 12 habitaciones, seis baños, una piscina privada, zonas exteriores amplias y una parcela "completamente aprovechable". Según el anuncio, su estructura permite crear hasta seis apartamentos para alquiler anual, cada uno con acceso independiente y espacios comunes, una fórmula especialmente atractiva dada la "altísima demanda en Ibiza".

El vendedor detalla otros "proyectos de negocio recomendados de explotación", como "viviendas vacacionales con piscina común", "apartamentos turísticos premium" o "'coliving' para temporada laboral o trabajadores de empresas locales".

La vivienda cuenta con una piscina. / idealista

El anuncio destaca también que la propiedad se ubica en una calle tranquila y de fácil acceso, dispone de potencial para zona de aparcamiento y ofrece privacidad, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para inversores privados como para promotores y empresas.

Ventajas para el inversor

El anuncio remarca que se trata de una inversión escalable, adaptable a distintas fórmulas y con un excelente retorno gracias al número de unidades que se pueden generar. También señala la revalorización asegurada tras una reforma o división.

La finca cuenta con piscina, jardín y terrazas amplias, elementos muy valorados en el mercado inmobiliario de Ibiza.

El anuncio presenta esta operación como una "oportunidad sólida en un mercado donde escasean propiedades con potencial de explotación múltiple y espacios exteriores". Quienes deseen visitarla pueden contactar con la persona responsable a través del propio portal.