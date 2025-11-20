Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se vende un 'pisazo' de lujo en el centro del Eixample de Ibiza: más de 300 metros cuadrados

La vivienda, ubicada en una quinta planta tiene cuatro habitaciones, tres baños completos y dos terrazas privadas

Una imagen de la terraza.

Una imagen de la terraza. / Real State

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El mercado inmobiliario de lujo en la ciudad de Ibiza suma una nueva incorporación con la venta en Idealista de un amplio piso de 335 metros cuadrados situado en la calle de Murcia, en el barrio del Eixample de Ibiza, por un precio de 1.300.000 euros. Cabe destacar que, en la actualidad, más de la mitad de las propiedades que se ofertan en este portal inmobiliario superan el millón de euros.

La vivienda, ubicada en una quinta planta exterior con ascensor, destaca por su amplitud y luminosidad. Dispone de cuatro habitaciones, tres baños completos y un gran salón-comedor que se abre a dos terrazas privadas.

Salón.

Salón. / Real State

Garaje incluido

La cocina es independiente, moderna y está totalmente equipada. El piso incluye además una plaza de garaje privada, un valor añadido poco frecuente en esta zona tan céntrica, señala el anunciante.

Vista del edificio.

Vista del edificio. / Real State

Con 327 metros cuadrados construidos (226 de ellos útiles), calefacción individual eléctrica y un estado de conservación calificado como "segunda mano en buen estado", esta propiedad se presenta como una "oportunidad tanto para quienes buscan una residencia habitual de alto nivel como para quienes desean realizar una inversión inmobiliaria en una de las zonas más demandadas de la isla", destaca el anuncio.

Noticias relacionadas y más

Cocina.

Cocina. / Real State

La propiedad se comercializa a través de Best Experience Real Estate.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
  2. Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
  3. Un huésped roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas
  4. Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
  5. La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
  6. Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza
  7. Sant Josep instala señales de tráfico ilegales... por una buena causa
  8. Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos

El tiempo en Ibiza: ¿cuál será el día más frío del fin de semana?

El tiempo en Ibiza: ¿cuál será el día más frío del fin de semana?

La pareja de un pasajero de la patera de los 18 desaparecidos cerca de Ibiza: "Hace una semana que dimos el aviso"

La pareja de un pasajero de la patera de los 18 desaparecidos cerca de Ibiza: "Hace una semana que dimos el aviso"

El vídeo y la banda sonora que retratan la esencia de Sant Josep

El vídeo y la banda sonora que retratan la esencia de Sant Josep

Los funcionarios del Estado cobrarán el mismo plus que los de Canarias: esta es la cantidad de más que recibirán en Ibiza y Formentera

Los funcionarios del Estado cobrarán el mismo plus que los de Canarias: esta es la cantidad de más que recibirán en Ibiza y Formentera

Se vende un 'pisazo' de lujo en el centro del Eixample de Ibiza: más de 300 metros cuadrados

Se vende un 'pisazo' de lujo en el centro del Eixample de Ibiza: más de 300 metros cuadrados

El hijo de la sospechosa de matar a un hombre en el incendio de una casa en ses Païsses: "Mi madre es una persona normal"

El hijo de la sospechosa de matar a un hombre en el incendio de una casa en ses Païsses: "Mi madre es una persona normal"

El PP de Ibiza defiende la ley y niega que permita construir en suelo rústico

El PP de Ibiza defiende la ley y niega que permita construir en suelo rústico

Joan Marí, director insular del Medio Rural y Marino: "Quienes somos de otros municipios veníamos a comprar y vender nuestros productos a Ibiza"

Joan Marí, director insular del Medio Rural y Marino: "Quienes somos de otros municipios veníamos a comprar y vender nuestros productos a Ibiza"
Tracking Pixel Contents