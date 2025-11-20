Se vende un 'pisazo' de lujo en el centro del Eixample de Ibiza: más de 300 metros cuadrados

El mercado inmobiliario de lujo en la ciudad de Ibiza suma una nueva incorporación con la venta en Idealista de un amplio piso de 335 metros cuadrados situado en la calle de Murcia, en el barrio del Eixample de Ibiza, por un precio de 1.300.000 euros. Cabe destacar que, en la actualidad, más de la mitad de las propiedades que se ofertan en este portal inmobiliario superan el millón de euros.

La vivienda, ubicada en una quinta planta exterior con ascensor, destaca por su amplitud y luminosidad. Dispone de cuatro habitaciones, tres baños completos y un gran salón-comedor que se abre a dos terrazas privadas.

Salón. / Real State

Garaje incluido

La cocina es independiente, moderna y está totalmente equipada. El piso incluye además una plaza de garaje privada, un valor añadido poco frecuente en esta zona tan céntrica, señala el anunciante.

Vista del edificio. / Real State

Con 327 metros cuadrados construidos (226 de ellos útiles), calefacción individual eléctrica y un estado de conservación calificado como "segunda mano en buen estado", esta propiedad se presenta como una "oportunidad tanto para quienes buscan una residencia habitual de alto nivel como para quienes desean realizar una inversión inmobiliaria en una de las zonas más demandadas de la isla", destaca el anuncio.

Cocina. / Real State

La propiedad se comercializa a través de Best Experience Real Estate.