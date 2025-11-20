UGT califica de "histórico" el acuerdo para subir el plus de insularidad a los funcionarios del Estado en Ibiza y Formentera

El secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, Miguel Ángel Romero, ha calificado de "histórico" el acuerdo, que debe refrendarse en una reunión posterior en Madrid, para equiparar el plus de insularidad de los empleados del Estado en Baleares con los de Canarias, una medida que beneficiará a unos 7.500 trabajadores en el archipiélago.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, Romero ha señalado que "por fin se cosechan los frutos" de años de negociación entre los sindicatos y el Gobierno de España, si bien ha precisado que el acuerdo debe cerrarse todavía en una reunión prevista para esta tarde en Madrid.

"Parece que solo hablamos de dinero, pero la Administración General del Estado en Baleares está al borde del colapso", ha afirmado, al considerar que los salarios actuales no permiten afrontar el elevado coste de vida en las islas, especialmente en lo que respecta al alquiler de vivienda.

Compartir piso, lo más habitual

Como ejemplo, ha citado el caso de un funcionario procedente de Zamora que, con un sueldo de unos 1.400 euros, "debe compartir piso con tres o cuatro personas más".

Según Romero, la equiparación del complemento de residencia está "garantizada", a falta únicamente de fijar los plazos de aplicación. En Ibiza y Formentera pasarán de cobrar entre 65 y 122 euros al mes a percibir 410 euros mensuales. A esa cantidad se sumarán 44,85 euros de incremento mensual por trienios, con independencia de la categoría profesional.

Actualmente, existen unas 10.500 plazas de funcionarios del Estado en Baleares —entre personal administrativo, policías, guardias civiles y funcionarios de Justicia—, aunque el 30% está sin cubrir.

Romero ha recordado que este acuerdo no afecta a los funcionarios de la comunidad autónoma y ha advertido de que en la próxima década se jubilará el 50% de la plantilla actual, un problema que "será necesario afrontar".

Si finalmente se suscribe el acuerdo, los sindicatos desconvocarán la huelga prevista para el 27 de noviembre.

En relación con este asunto, la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha exigido este jueves que la equiparación del plus se aplique también a los agentes destinados en Baleares, algo que Romero ha confirmado durante su comparecencia.

Esta asociación recuerda que esta reivindicación ha sido planteada reiteradamente en los últimos años sin que hasta ahora haya obtenido respuesta alguna.