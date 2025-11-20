Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal de lluvia y viento se alarga al fin de semana en Ibiza y Formentera: la alerta amarilla se mantiene hasta el sábado

La cota de nieve se sitúa en los 500 metros

Temporal de viento en Sant Antoni en una foto de archivo

Temporal de viento en Sant Antoni en una foto de archivo / Vicent Marí

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvia, vientos muy fuertes y fenómenos costeros para este fin de semana. Los meteorólogos ya habían activado la alerta amarilla para este viernes y ahora la mantendrán hasta las ocho de la mañana del sábado.

La previsión es que la jornada esté marcada por el mal tiempo en las Pitiusas durante todo el día. Se esperan rachas de viento del norte de hasta 70 kilómetros hora y en el mar las olas podrían alcanzar los tres metros de altura.

Según la Aemet, la probabilidad de precipitaciones se sitúa este viernes en un 75%. Por la tarde esa probabilidad bajará al 55% y el sábado por la mañana aún podrá caer algún chubasco.

Las temperaturas oscilarán entre los siete grados de mínima y los 15 grados de máxima y la cota de nieve, a partir de los 500 metros. El ambiente será frío y la sensación térmica aún será más baja debido al viento.

Se espera que el cielo se empiece a despejar a partir de la tarde del sábado, cuando también remitirá el viento. La previsión es que el domingo sea un día soleado y con una ligera subida de las máximas, que podrían llegar a los 19 grados.

TEMAS

