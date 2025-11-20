El temporal de lluvia y viento se alarga al fin de semana en Ibiza y Formentera: la alerta amarilla se mantiene hasta el sábado
La cota de nieve se sitúa en los 500 metros
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvia, vientos muy fuertes y fenómenos costeros para este fin de semana. Los meteorólogos ya habían activado la alerta amarilla para este viernes y ahora la mantendrán hasta las ocho de la mañana del sábado.
La previsión es que la jornada esté marcada por el mal tiempo en las Pitiusas durante todo el día. Se esperan rachas de viento del norte de hasta 70 kilómetros hora y en el mar las olas podrían alcanzar los tres metros de altura.
Según la Aemet, la probabilidad de precipitaciones se sitúa este viernes en un 75%. Por la tarde esa probabilidad bajará al 55% y el sábado por la mañana aún podrá caer algún chubasco.
Las temperaturas oscilarán entre los siete grados de mínima y los 15 grados de máxima y la cota de nieve, a partir de los 500 metros. El ambiente será frío y la sensación térmica aún será más baja debido al viento.
Se espera que el cielo se empiece a despejar a partir de la tarde del sábado, cuando también remitirá el viento. La previsión es que el domingo sea un día soleado y con una ligera subida de las máximas, que podrían llegar a los 19 grados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Un huésped roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza
- Sant Josep instala señales de tráfico ilegales... por una buena causa
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos