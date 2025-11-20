Sant Joan licita tres proyectos para mejorar carreteras y caminos

El Ayuntamiento de Sant Joan anunció ayer la licitación de tres importantes obras de reasfaltado y mejora del firme en distintos puntos del municipio. Las actuaciones, que suman una inversión global de 1.986.588 euros, buscan «mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la comodidad de los usuarios, especialmente en zonas rurales y de alto tránsito local».

La primera de las actuaciones prevé rehabilitar el firme de la carretera de Benirràs, una de las vías más transitadas del municipio. El proyecto contempla la mejora integral del firme, el drenaje y la señalización. El contrato tiene un valor estimado de 1.186.970 euros, con fecha límite de presentación de ofertas el 3 de diciembre de 2025 y un plazo de ejecución de seis meses. Entre los trabajos previstos se incluyen el refuerzo del firme, la reparación de blandones, obras de drenaje con cajones prefabricados para optimizar los pasos hidráulicos, nuevas protecciones y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

Cami Vell de Benirràs

La segunda licitación afecta a la pavimentación asfáltica del Camí Vell de Benirrás, con el objetivo de «restituir las condiciones de seguridad y funcionalidad en un vial afectado por el tránsito de vehículos pesados». El contrato tiene un presupuesto estimado de 599.617 euros y un plazo de ejecución de 42 días, mientras que la fecha límite para la presentación de ofertas es el 1 de diciembre de 2025. Los trabajos previstos incluyen fresado, pavimentación y la regularización de márgenes y arcenes.

La red rural

El tercer proyecto corresponde al reasfaltado de varios caminos de la red rural, concretamente los caminos de Cana Lluca y des Porrals. Este contrato, que saldrá al licitación con un presupuesto estimado de 200.000 euros, tiene un plazo de ejecución de 56 días y la presentación de ofertas finalizará el 3 de diciembre de este año. Las actuaciones previstas incluyen «bacheo, aplicación de una nueva capa de rodadura, limpieza y regularización de márgenes y arcenes, además de la renovación de la señalización horizontal».

Estas actuaciones, «alineadas con el compromiso del equipo de gobierno con la mejora continua de las infraestructuras municipales», permitirán «reforzar la seguridad vial, especialmente en zonas rurales con un elevado tránsito local y agrícola». El Ayuntamiento subraya asimismo el cumplimiento estricto de los plazos y de los requisitos de calidad establecidos en la normativa vigente.