Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por mala mar y fuertes rachas de viento durante la jornada del este viernes y sábado acompañadas de lluvias. Se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora con viento del noroeste con intervalos de 40 a 60 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de hasta tres metros.

La entrada de una masa de aire frío del ártico ha provocado la bajada de las temperaturas, dando paso a una semana invernal.