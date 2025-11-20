Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
La Aemet activa la alerta por fuertes rachas de viento y mala mar
Ibiza
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por mala mar y fuertes rachas de viento durante la jornada del este viernes y sábado acompañadas de lluvias. Se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora con viento del noroeste con intervalos de 40 a 60 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de hasta tres metros.
La entrada de una masa de aire frío del ártico ha provocado la bajada de las temperaturas, dando paso a una semana invernal.
