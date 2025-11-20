Un 'Premio Gordo' de Navidad cada vez más a dieta

El cada vez menor poder adquisitivo del 'Gordo' de Navidad, es un tema a tener en cuenta en la lotería, puesto que se mantiene en 400.000 euros por décimo desde 2011. Según las cifras del Índice de Precios de Consumo, con base en costes de 2021, la variación desde enero de 2011 hasta enero de 2025 ha sido del 31,2%, por lo que un euro de hoy vale mucho menos que uno de hace 14 años.

Esta rebaja no queda ahí, ya que según recuerda El Periódico, el Estado introdujo en 2013 un gravamen especial del 20% a los premios de Lotería que superasen el mínimo exento, que actualmente se sitúa en 40.000 euros. Por lo tanto, una persona recibiría 320.000 euros netos si fuese agraciada con el 'Gordo' y, con el IPC, quedaría en 220.800 euros.

"No da para vivir"

Juan Mayans, el representante de la administración de lotería número 1 de Ibiza apunta que se debería aumentar la cantidad de este premio "para poner uno acorde al momento actual". "Antes con la cantidad del gordo podías comprarte un apartamento en Torrevieja y podías saldar la hipoteca, pero ahora no da para vivir ni comprar ciertos lujos", añade. Por su parte, la responsable de la administración de lotería número 4 de Vila, Sonia Sáez afirma que la popularidad de la Lotería de Navidad no está en la cantidad de las retribuciones, sino en que se reparten "por toda España".

Por último, Mayans propone habilitar "dos reintegros más" para favorecer las ventas de décimos. Según su razonamiento, esta iniciativa permitiría a los premiados "reinvertir lo ganado en la Lotería del Niño".