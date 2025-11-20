El PP de Ibiza defiende la Ley 4/2025 y niega que permita construir en suelo rústico

El Partido Popular de Ibiza defiende la Ley 4/2025 tras la admisión a trámite del recurso presentado por más de cincuenta diputados de los grupos socialista, Sumar/Més y Mixto (Podem) y diversas entidades ciudadanas ante el Tribunal Constitucional. Los populares aseguran que respetan el derecho de la oposición a recurrir, pero recuerdan que el alto tribunal “no decide sobre el fondo de la norma, sino únicamente si vulnera o no derechos constitucionales".

Desde el PP critican que “los partidos que ahora recurren gobernaron ocho años en Balears y gobiernan desde hace otros ocho en España”. Consideran que la situación de emergencia habitacional en el país deriva de sus políticas: “En 2018 la vivienda era el problema número 16 para los españoles y hoy es el número uno", señalan, y añaden que en el caso de Ibiza "han convertido la vivienda en el primer problema desde hace varios años”.

Los populares indican que la Ley 4/2025 busca ofrecer “respuestas rápidas” a una situación “excepcional” y que uno de los principales obstáculos para abaratar el precio final de la vivienda es la lentitud administrativa: “Cada vez que se tarda más en poner en marcha una unidad de actuación se tardan años y esto acaba repercutiendo en el precio de la vivienda”.

Construir en rústico

Por otro lado, el PP niega que la ley autorice construir en suelo rústico: “Es un eslogan malintencionado de los partidos políticos que firman el recurso”, afirman. Desde la agrupación indican que la norma permite convertir áreas de transición marcadas en los planes de ordenación municipales como zonas donde es posible "crecer" urbanísticamente. Señalan que con esta se consigue que "haya agilidad en los trámites" y que "las viviendas sean a precio limitado y destinadas a residentes".

El Partido Popular también alude a las advertencias del GEN-GOB —a las que después se han sumado la Federación Socialista de Ibiza y Podemos Balears—, que pidió prudencia a los ayuntamientos al aplicar la norma. “Es evidente que hay que actuar con prudencia”, admiten, y comparan esta situación con la aplicación de la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible, aprobada por el Pacte de Progrés: "Ha supuesto más de 357 millones de euros en indemnizaciones firmes y otros 250 millones pendientes de sentencia. Eso sí que fue una gran imprudencia", denuncian.