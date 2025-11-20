El álbum
El paseo de Vara de Rey ya respira Navidad
Las casetas para el mercadillo navideño, el árbol (todavía sin adornar) y el bonito tiovivo que instalan desde hace un par de años en la plaza del Parque, y que éste han colocado en s’Alamera, ya se pueden ver en el paseo de Vara de Rey de Vila, que acelera los preparativos para estas fiestas.
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Un huésped roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas
- Vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza