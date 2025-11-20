Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paseo de Vara de Rey ya respira Navidad

Las casetas para el mercadillo navideño, el árbol (todavía sin adornar) y el bonito tiovivo que instalan desde hace un par de años en la plaza del Parque, y que éste han colocado en s’Alamera, ya se pueden ver en el paseo de Vara de Rey de Vila, que acelera los preparativos para estas fiestas.

