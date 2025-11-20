La pareja de un pasajero de la patera de los 18 desaparecidos cerca de Ibiza: "Hace una semana que dimos el aviso"

Y.P., una mujer residente en Ibiza, envía un mensaje de WhatsApp a su pareja, F.B., que según cree está en Argelia con sus dos hermanos; hace unos días que no sabe nada de él. Faltan pocos minutos para las siete de la mañana del 13 de noviembre, y unas horas después, cuando apenas pasan dos minutos de las diez de la mañana, llega por fin la respuesta. Pero no es lo que Y.P. esperaba: "Estoy en el mar rumbo a España. La lancha se ha parado a cerca de cien kilómetros de Ibiza".

A partir de ese momento no hay más contactos y se inicia una odisea para los 23 pasajeros, entre ellos una mujer con su hijo de cuatro años, de la patera rescatada este miércoles con solo cinco migrantes a abordo. Y un tormento para Y.P. La embarcación ha estado a la deriva al menos una semana días porque, según cree esta mujer, zarpó el lunes día 11. Dos días después vuelve a poder contactar con su pareja, que está acompañado de sus dos hermanos. Y es entonces, ese jueves, cuando todo se tuerce. Con olas de entre cuatro y cinco metros, la patera se queda sin motor, explica a Diario de Ibiza en conversación telefónica.

Captura de uno de los primeros mensajes enviados desde la patera el jueves día 13. / Diario de Ibiza

Pero el primer contacto se interrumpe, no sabe por qué. Muy probablemente por falta de cobertura. El caso es que los nervios arañan las entrañas de Y.P., que reza por retomar la conversación vía WhatsApp con su pareja. Eso se produce a las 14.05 del mismo día. Y las noticias no son nada buenas: "Estamos en peligro. Nos vamos a ahogar". "Mandad la ubicación, estamos llamando a todo el mundo", responde ella. "Estamos alrededor de Ibiza, a unos 80 kilómetros; llamad a los salvavidas porque no tenemos conexión (sic). Sin preguntar nada por favor. Llama y ya está. Puedo ver solo un barco grande [de color] blanco". El mensaje destila desesperación. Y la respuesta de Y.P., también: "Me piden [los servicios de emergencias] la ubicación. Os están buscando, pero sin la ubicación no os pueden buscar (sic)". Todo sucede en apenas dos minutos.

Ella asegura que envió la ubicación en al menos tres ocasiones ese mismo jueves. Y añade que no fue la única porque ha logrado contactar con familiares de varios de los pasajeros de esta patera, con los que está en contacto desde entonces. "Todos hemos llamado infinidad de veces" a los medios de salvamento, insiste. "No entendemos por qué han tardado tanto en encontrar la barca, si saben desde el jueves dónde estaba", lamenta. Y envía decenas de fotos con las llamadas, de ese mismo día, pidiendo auxilio, y de posteriores preguntando por la evolución de la búsqueda.

El último mensaje que recibe Y.P. es del mismo jueves a las 15.18 horas. Poco después, calcula, la patera según asegura volcó. Desde entonces, casi una semana de silencio, de incertidumbre y miedo. "Hemos llamado cientos de veces a los servicios de emergencias, al 112, Salvamento Marítimo... Nos decían que no les encontraban... ¡Pero si hace una semana que tienen las coordenadas!", insiste indignada. "Es vergonzoso", añade.

Para ella, el calvario finalizó este miércoles cuando recibió un mensaje de Salvamento Marítimo ("ya me conocen todos por la guerra que les he dado todo este tiempo"): han localizado la patera y entre los cinco únicos pasajeros están su pareja y sus dos hermanos. ¿Qué ha pasado con el resto? "La barca volcó por el oleaje. Una tragedia. Imagínate lo que han sufrido los que han sobrevivido".

Ha podido ver a su pareja y a sus dos hermanos, pero de lejos. No tenían buena cara. "Parecían muy asustados, tenían pinta de haberlo pasado muy mal", apunta triste.

Uno de los migrantes ha sido ingresado en el Hospital Can Misses con rotura de una rodilla, confirma la directora insular del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch.

Este diario se ha puesto este jueves en contacto con la Delegación del Gobierno, que ha declinado ofrecer una respuesta hasta que disponga de más datos, probablemente este viernes.