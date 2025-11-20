Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Dos encuentros gastronómicos de esos que tanto gustan a los ibicencos protagonizan el fin de semana. Vila celebra el concurso de tortillas con partata roja ibicenca el sábado en Vara de Rey, y Santa Gertrudis su concurso mundial de arroz con setas y trozos el domingo en la carpa.

Aunque también hay alimento para el alma estos días y para la copnciencia, con diferentes actos dedicados al 25N, Día Munsial Contra la Violencia sobre las Mujeres, en difentes municipios.

Los amantes del cine tienen citas con los ciclos 'Anem al cine' el jueves y el cinefórum de la UIB el viernes. Los de la música tienen una agenda bien cargada, de la que se puede destacar el 'Concert de Santa Cecília' de la Escola de Música de Formentera el jueves; el de Maragda y Pardals en la sala JazzTaBé el viernes; la nueva semifinal del Festival de la Canción de Rosana's el mismo día, el del ciclo 'Ones de Llum' el sábado en la iglesia de Sant Rafel, o el de 'Eivissa Clàssica' el domingo en la Sala Capitular de Vila.

Santa Gertrudis y Forada siguen además celebrando sus fiestas patronales con diferentes actos y además hay diferentes actividades para los más pequeños, como el 'Cuidinfants' de Santa Eulària el sábado, conferencias, presentaciones de libros, como el nuevo de José Miguel López Romero el viernes en el Club Diario de Ibiza, conferencias... El ‘Segunda Vida Market’ de Sant Antoni el sábado, la ‘XIII Fiesta de Mamis & Papis’ de Forada el mismo día, la obra de teatro familiar ‘Olvido’, también el sábado, pero en Formentera, o el 'Divertilandia', para los niños el domingo en Can Ventosa.

Sin olvidar, claro, que este viernes se inaugura la feria de atracciones de Navidad en el aparcamiento de sa Joveria, que estará abierta hasta el 12 de enero.

Cartel de actividades por el 25N en Vila / DI

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

25N

Eivissa

20 horas: ‘La violencia sexual en el cine, muestra de cortometrajes’. Casal d’Igualtat.

Santa Eulària

19.30 horas: Tertulia ‘Cuando una se levanta, nos levantamos todas’, con el testimonio de Nybia Aldama Organiza PSOE. Sede de la Agrupación Socialista (c/ Sant Josep, 14).

Cine

‘Blue Sun Palace’. De Constance Tsang (Estados Unidos, 2024). Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Documental

‘Fotos amb història del Club Náutico Ibiza’: proyección del documental y coloquio dinamizado por Ana Serapio, en el marco de la exposición ‘Cent anys d’història d’esport i passió per la mar’. Sa Nostra Sala (Eivissa) a las 20 horas. Entrada: libre.

Música

Davide Garra: Soul, blues, funk y grunge. Las Dalias Café (Sant Carles) a las 19 horas.

Ferran Nogués en solitario: canciones propias y versiones. Can Jordi Blues Station a las 19 horas.

Azahar López: voz y guitarra con repertorio pop, rock y soul. Cas Costas (Can Bellotera) a las 20 horas.

The Rosemary Family: dúo con flamenco, funky, rock y rumba. Why Not! (Cala de Bou) a las 20 horas.

‘Concierto de Santa Cecilia’: recital de la Escola de Música de Formentera. Església de Sant Francesc (Formentera) a las 19 horas. Entrada: libre.

Rebeca Gamboa & The Flying Dudes. Concierto de neo soul, funk, rock y jazz. 22 horas en Café Pereyra. Entrada gratuita.

Libros

'Mariposas en el alma'. Presentación del poemario de Gloria Granero, a cargo de la autora, la ilustradora Vanesa Gimeno y Óscaeruelo. 19 horas en la biblioteca de Sant Jordi.

José Miguel López Romero presenta su nuevo libro en el Club Diario de Ibiza / Marcelo Sastre

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

25N

Formentera

18.30 horas: ‘Del silenci a la veu: sororitat i construcció feminista’, charla de Clàudia Cotaina Rosselló. Sala de plenos.

‘Del silenci a la veu: sororitat i construcció feminista’, charla de Clàudia Cotaina Rosselló. Sala de plenos. 21 horas: Proyección ‘Las chicas de la estación (2024)’. Sala de Cultura (Cinema).

Fiestas de Forada

19 horas: Charla 'Gripe aviar, medidas preventivas'. A cargo de técnicos del Consell Insular de Ibiza. Centro social de Forada.

Cine

‘Jules et Jim’, de François Truffaut (Francia, 1962). Cinefórum de la UIB. Invitada: Elisabeth Aguirre-Le Bohec. 18.30 horas. Seu Universitària d’Eivissa i Formentera.

Infantil

‘Celeste’. Cuentacuentos de Sonrisas Mágicas. Ciclo ‘Contacontes de Tardor’ de Santa Eulària. 17 horas. Biblioteca Pública del CEIP Santa Gertrudis.

Conferencia

‘Criança respectuosa: gestió i necessitat de la paciència a l’educar’. Con la experta Sara Noguera. A las 17.30 horas en Can Ventosa. Gratis. Imprescindible reservar el servicio de ludoteca para menores de 10 años.

Libros

‘Quiero charlar un rato contigo’. El periodista José Miguel López Romero presenta su último libro, editado por Balàfia Postals. Presenta José María Prats Marí, profesor de la Escuela de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Intervienen el autor, la editora Neus Escandell y Rafael García Vila, nieto de los protagonistas del libro. A las 19 horas en el Club Diario de Ibiza.

‘Mentre em resti un bri d’alè. Josep Maria Llompart de la Peña: un home polifacètic al servei del país’. Presentación del libro de Pilar Arnau i Segarra. Con la intervención de la autora y de M. Teresa Ferrer. A las 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

Curs Eivissenc de Cultura

Mesa redonda ‘Fent memòria de Joan Marí Cardona’. Participan: Josep Marí Marí, Joan Josep Torres Guasch, Cristòfol Guerau d’Arellano Tur y Andreu Ferrer Joan. Modera: Laura Tur Marí, periodista. 19 horas en el Local Social, Club de Persones Majors de Sant Rafel.

Música

'Concert de Santa Cecília'. Recital de los alumnos de la Escola de Música de Eivissa en la plaza exterior de Can Ventosa. 18 horas Banda de Alumnos y 18.30 horas Ensemble de Saxofones.

Maragda + Pardals. Rock. Sala JazzTa Bé de Vila, 20 horas.

Abby Pianoman: piano y voz con blues, jazz, pop.... Cas Mestre a las 19 horas. Entrada: libre.

‘III Festival de la Canción – segunda jornada de casting’: selección de finalistas. Rosana’s (Can Bellotera) a las 20.30 horas. Entrada libre.

Santa Gertrudis celebra este sábado la Cursa de sa Sobrassada / Marcelo Sastre

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Fiestas de Santa Gertrudis

9 horas a 16 horas: Día en la Granja con talleres, actividades educativas, tours y degustaciones. Junts Farm (antigua Vaqueria).

Día en la Granja con talleres, actividades educativas, tours y degustaciones. Junts Farm (antigua Vaqueria). 16.30 horas: XV Cursa de sa Sobrassada. Zona urbana de Santa Gertrudis.

Fiestas de Sant Francesc

18 horas: Correbars por las calles de Sant Francesc.

25N

Eivissa

19 horas: ‘Una joven prometedora’, cinefórum y coloquio. Casal d’Igualtat.

Santa Eulària

11 a 18 horas: ‘Biblioteca Viatgera. Es Senalló Violeta’ —presentación de campaña y actividades de igualdad de la iniciativa ‘Respecte i Punt’. Passeig Solidari. Entrada: libre.

‘Biblioteca Viatgera. Es Senalló Violeta’ —presentación de campaña y actividades de igualdad de la iniciativa ‘Respecte i Punt’. Passeig Solidari. Entrada: libre. 20 horas: ‘Niña dá la luh’, teatro documental de Salamandra Teatro. Centre Cultural de Jesús. Entrada: libre.

Gastronomía

II Fira Sabors d'Eivissa. Inauguración a las 10.30 con ballada de la Colla de Vila. Mercado de productores, degustaciones de tapas de 11 a 15 horas, arròs de matances a las 14 horas a beneficio de Addif, talleres familiares, música en vivo... Hasta las 17.30 horas en el paseo de Vara de Rey de Vila.

III Concurs de Truita de Patata Vermella d’Eivissa’, dentro de la II Fira Sabors d’Eivissa. El Ayuntamiento entrega 5 kg de patata por equipo. Inscripción: www.eivissaparticipa.es. Paseo de Vara de Rey desde las 10.30 horas.

Música

'Concert de Santa Cecília'. A cargo del Cor y la Banda Ciutat d'Eivissa. 19 horas en Can Ventosa. Entradas a 5 € en Eivissa Inclusiva y en el Patronato de Música.

Ciclo ‘Ones de Llum’. Llorenç Prats (piano), Joan Carles Marí (percusión), Carlos Vesperinas (violonchelo) y Raquel Ortiz (voz, colaboración). Repertorio: De Saint-Saëns, Piazzolla y Rachmaninov a creadoras actuales como Hania Rani, con el encanto atemporal de algunos boleros. 20.30 horas en la iglesia de Sant Rafel.

Reflection: Repertorio de caras B, con banda al completo. Can Jordi Blues Station a las 13 horas.

Music 4 Life: versiones de pop, rock y soul. Rosana’s de 16.30 a 18.30 horas.

Infantil

‘Cuidinfants 2025. 20N, Dia Mundial de la Infància’: jornada con hinchables, juegos, cuentos y food trucks. Passeig Solidari de Santa Eulària des Riu, de 11 a 18 horas. Entrada: libre. 11 a 14 horas y 15.30 a 18 horas: talleres y actividades sobre derechos de la infancia. 11 horas: Concierto de la Banda Juvenil. 12 horas: ‘Ball pagès’ (Colla des Broll). 12.30 horas: Lectura del manifiesto 20N. 13 horas: Teatro ‘Viaje hacia la paz’ (Sonrisas Mágicas). 16 horas: Teatro ‘El árbol de las mil raíces’ (Improv Ibiza). 16.30 horas: Gimcana familiar ‘Ponts del món’ (inscripción previa).

‘Vídeos d’animació infantil’, del Departament de Cultura del Consell de Eivissa. Proyección de cortos con explicación para público infantil y familiar. Actividad gratuita. Museo Etnográfico Can Ros, 10 a 13 horas.

‘Tallers de ceràmica infantil’, de Maria José Marí. Modelado y creación en barro para niñas y niños a partir de 6 años. Actividad gratuita (plazas limitadas). Museo Etnográfico Can Ros, 11 a 13 horas.

‘Taller de pintura’. Sesión creativa de pintura a cargo de Lola Hidalgo. Inscripción previa en sesbarsetes@gmail.com. (plazas limitadas). Ciclo ‘A la tardor, Sant Jordi’. Colegio Sant Jordi a las 18 horas. Entrada libre.

Medio Ambiente

‘Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la finca ecológica de Santa Gertrudis, con actividades de 9 a 16 horas. Desayunos y almuerzos de proximidad, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas y charlas sobre vida regenerativa. todos los sábados.

Mercado

‘Segunda Vida Market’: mercado de segunda mano con 40 puestos. Plaça de s’Era d’en Manyà (Sant Antoni) de 9 a 19 horas. Entrada: libre.

Ocio

‘XIII Fiesta de Mamis & Papis’: hinchables, actividades infantiles, talleres y comidas del mundo (Festes de Forada). Pista del Centre Social de Forada de 12 a 18 horas. Entrada: libre.

Fallas 2026

Presentación de las Falleras Mayores 2026. Acto tradicional de la comunidad valenciana. 18 horas en el Auditorio de la Iglesia de Sant Antoni.

Teatro familiar

‘Olvido’: Trajín Teatro, a partir de 5 años (ciclo ‘L’Illa a escena’). Sala de Cultura (Cine de Formentera) a las 18 horas. Entrada: 5 € (descuentos habituales).

Excursión

De Santa Agnès a Puig Nunó. Salida del Grup de Coneixement del Medi del IEE dedicada a 'Balansat' de Joan Marí Cardona. Salida a las 10 horas del aparcamiento de Santa Agnès y regreso a media tarde.

Los mejores arroceros se dan cita este domingo en Santa Gertrudis / JA RIERA

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

Fiestas de Santa Gertrudis

9.30 horas: Final del XII Torneo de Tenis y entrega de premios. Pistas municipales de tenis.

Final del XII Torneo de Tenis y entrega de premios. Pistas municipales de tenis. 12 horas: Misa con bendición de los niños. Iglesia de Santa Gertrudis.

Misa con bendición de los niños. Iglesia de Santa Gertrudis. 12 horas: VI Concurso Mundial de Arroz con Setas y Trozos con música de John Sax. Carpa.

Fiestas de Forada

13 horas: Comida de matanzas. Inscripción antes del 20 de noviembre en el tel. 626 644 643. Precios: Socios 20 € / No socios 30 €. Plazas limitadas. En la carpa del centro social.

25N

Formentera

20 horas: Proyección ‘Las chicas de la estación (2024)’. Sala de Cultura (Cinema).

Infantil

Divertilandia. Espectáculo por el Día Mundial de la Infancia. A las 17 horas en Can Ventosa. Entradas a 2€ en www.eivissa.es.

Música

Eivissa Clàssica. ‘Si Dolce il Tormento’. Concierto matinal que explora la dulzura del sufrimiento amoroso a través del repertorio barroco italiano. 12 horas en la Sala Capitular. Entradas: 8 euros, disponibles en Eivissa Clàssica.

ZZ Rock: blues/rock. Cool Café a las 14 horas. Entrada: libre.

‘Tardeo Rock’: Sesión con Canalles del Guateke en vivo. Summum Casanova de 19 a 23 horas.

La feria de atracciones de Navidad abre este viernes / TONI ESCOBAR

INFANTIL

‘Feria de Atracciones de Navidad’: inauguración viernes 21 de noviembre a las 17 horas. Aparcamiento de sa Joveria (Eivissa). Horarios: lunes a jueves, 17 a 23 horas; fines de semana, 17 a 24 horas; domingos y festivos, 11 a 14 horas. Hasta el 12 de enero.

EXPOSICIONES

‘Marginalia: el caracol guerrero’, exposición colectiva de arte contemporáneo de 19 artistas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Inauguración: viernes 21 de noviembre a las 19 horas. De martes a viernes de 17 a 20 horas; sábados, 10 a 14 horas y 17 a 20 horas; domingos y lunes, cerrado. Hasta el 6 de diciembre.

Carmen Hervás. ‘Energía de los elementos’, pintura. Ocean Drive Eivissa (Marina Botafoch). Visita en horario del hotel. Hasta el 12 de diciembre.

Pascale Henry. ‘Línea’, arte contemporáneo. Sala d’Exposicions Can Curt (Sant Agustí). Jueves a domingo, 19 a 21 horas. Hasta el 30 de noviembre.

Nika Indorf. ‘Monstruos, entre la oscuridad y la luz’, pintura. Centre Cultural de Jesús. Lunes a sábado, 9.30 a 13.30 y 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de noviembre.

Encarna Ardoy. ‘El color de les emocions’, pintura. Sala d’Exposicions Sant Jaume 72 (Santa Eulària). Martes a sábado, 10 a 13.30 y 16.30 a 19.30 horas. Hasta el 29 de noviembre.

'Flors d’ametller'. Muestra colectiva de arte sobre la flor del almendro. Sala ‘Ajuntament Vell’, Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos y lunes por la mañana cerrado. Hasta el 22 de noviembre.

'Matèria i forma'. Exposición de pinturas de Marga Guasch y Carmen Liberal. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Hasta el 26 de noviembre.

'Museum art', con pintura y escultura de la colección privada de arte de Anthony Gofer. Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Todos los días de 17.30 a 10 horas hasta el 20 de noviembre.

Cent anys del Club Nàutic d’Ibiza (1925–2025). Exposición conmemorativa del centenario del Club Náutico de Ibiza. Sa Nostra Sala (c/ Aragó, 17, Eivissa). De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 29 de noviembre de 2025.

‘Històries de migracions’. Muestra que explora las historias de migrantes. Los centros educativos pueden concertar visitas en educacio@fonspitius.org. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, Plaça d’Espanya, 1. Hasta el 27 de noviembre.

Li Ramet. 'Invisible threads'. Técnica mixta sobre lienzos. Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 24 de noviembre.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

Elisabeth Louy. ‘Chelsea Visions’, pinturas. Inauguración jueves 20 de octubre de 18 a 22 horas en Pure Ibiza Real Estate de Jesús. Hasta final de año.

'Ens fan fora'. Instalación fotográfica colectiva sobre la crisis de vivienda en Ibiza. Can Jordi Blues Station. Hasta el 1 de diciembre.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

Ferrer Barbany. ‘Evocació’. Fotografías. Espai Frumentaria del Port de la Savina. Formentera. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 14 de diciembre.

‘Pitiüses, Empúries, Ensérune. El viatge possible’. Exposición sobre el patrimonio arqueológico compartido entre les Illes Balears, Catalunya y Occitània del proyecto InterMedit. Far de la Mola de Formentera. Hasta diciembre.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero de 2026.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Octubre: Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.