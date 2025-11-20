Llama la atención
El término «ibicificación» que sacó a relucir el diputado del PSOE de Eivissa Álex Pitaluga durante el último pleno del Parlament balear en referencia, según explicó, a «cuando en un territorio hay dificultades para encontrar vivienda por sus altos precios relacionados con el turismo». El socialista aseguró que hay medios que ya emplean esa palabra.
El tono con el que la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se dirigió a la oposición al referirse a un posible adelanto de las elecciones autonómicas (algo que ya ha descartado explícitamente) durante el pleno del Parlament. La presidenta se puso en modo Club de la Comedia, algo que pareció gustar a sus compañeros de partido, que la jalearon, aplaudieron y se rieron.
El temor que se ha extendido entre los hosteleros de Sant Antoni tras los dos últimos asaltos nocturnos que han sufrido dos bares de la localidad. Explican que con el final del verano sienten «inseguridad» por las noches, durante las que han notado más movimiento de personas desconocidas. Reclaman más presencia y control policial para «recuperar la tranquilidad de siempre».
