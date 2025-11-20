Joan Marí, director insular del Medio Rural y Marino: "Quienes somos de otros municipios veníamos a comprar y vender nuestros productos a Ibiza"

Ibiza vivirá este sábado una jornada de encuentro entre los productores locales y los vecinos de la capital en la II Fira de Sabors, que se celebrará previsiblemente en una jornada soleada, aunque siempre pendiente de las últimas predicciones de la Aemet. De hecho, la lluvia ha empañado este jueves la presentación oficial en el paseo de Vara de Rey de la segunda edición de esta cita gastronómica.

Lo que ha empezado con algunas gotas sueltas poco a poco se ha convertido en una fina, pero constante lluvia, por lo que, tras una foto rápida y protocolaria con el cartel del evento, Joan Marí, director insular de Medio Rural y Marina del Consell Insular, Àlex Minchiotti, concejal Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza y Miquel Tur, presidente de Pimeef Restauración, encargados de la presentación de esta jornada, corren a ponerse a resguardo para dar más detalles sobre la Fira de Sabors.

"El producto local será un tema transversal a lo largo de toda la jornada", explica Minchiotti en la rueda de prensa de presentación del evento. "Queremos que nuestros productores y nuestros residentes se acerquen este sábado en Vara de Rey, que durante un rato compartan un lugar común en el que los productores les puedan explicar y vender sus productos y que la gente del municipio conozca bien lo que se hace en Ibiza y cómo se trabajan los campos", añade el concejal.

Comprar y vender en Vila

La II Fira de Sabors rinde homenaje a todos aquellos pageses y generaciones de ibicencos que años atrás, cuando necesitaban comprar algo o vender sus productos, encontraban en Vila su mercado de referencia. "Históricamente, quienes somos de otros municipios bajamos a Vila a comprar los productos que necesitamos. Y también a vender", expresa en la misma línea que Minchiotti Joan Marí. "Siempre que hemos tenido que vender nuestros productos hemos bajado a Vila, y esta feria rinde homenaje a esta tradición poniendo en contacto a los productores y al producto local, con los vecinos", añade Marí.

La jornada comenzará a las 10.30 horas en el Paseo de Vara de Rey, con la inauguración oficial del evento con una ballada a cargo de la Colla de Vila. Durante toda la jornada, que finaliza a las 17 horas, permanecerá abierto un mercado de productores y elaboraciones locales, que mostrarán una amplia gama de productos frescos y artesanales. A partir de las 11 y hasta las 15 horas, los visitantes podrán disfrutar de una degustación de tapas realizadas con productos locales a un precio de cinco euros, así como de los showcooking que tendrán lugar entre las 12 y las 14 horas.

La II Fira de Sabors acoge de nuevo la III edición del Concurso de tortilla de patata roja de Ibiza, uno de las actividades más destacadas del evento, en el que varios equipos compiten por hacer la mejor tortilla con huevos y patata pagesa. Además, se servirá un arroz de matanzas solidario a beneficio a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif), por un precio simbólico de 10 euros. El grupo Bluesmafia actuará en directo a partir de las 15 horas.

Una jornada familiar

"La mañana estará animada por música y diferentes talleres y actividades, todo relacionado con el producto local y la gastronomía. De lo que se trata es de pasar una jornada familiar, poner en valor nuestra gastronomía y fomentar su consumo", explica Minchiotti. Uno de los talleres más destacados es el que se realiza con miel, en el que pequeños y adultos podrán realizar diferentes actividades trabajando con este producto. "Creemos que va a ser una gran fiesta y en un lugar emblemático como es el Paseo de Vara de Rey. El año pasado fue un éxito y esperamos que este lo sea también", añade Marí.

Miquel Tur se mostró agradecido por la celebración de esta segunda edición de la Fira de Sabors. "Se trata de un programa que se puede disfrutar todo el año", declara Tur. Además de conocer todos los productos que hacen nuestros productores locales, también se puede disfrutar de todos los establecimientos de restauración", recuerda. De acuerdo con Tur, la muestra de productores y elaboradores "es muy representativa", de manera que "podrán probar una muestra de todo lo que hacemos en la isla y seguir disfrutándolo durante todo el año en los diferentes restaurantes".

"Es magnífico que la gente que pueda se acerque hasta Vila para conocer nuestros productos", concluye Tur. "Esperamos que el tiempo nos acompañe este sábado, parece que sí que va a hacer sol, y que tanto los vecinos de Vila como de otros municipios puedan disfrutar de este día", expresa Marí.