Joan Marí, el director insular de Agricultura: «Las explotaciones agrarias de Ibiza en las que hay mujeres han crecido más y mejor»

Terapeuta ocupacional de formación y agricultora de vocación, Marina Cardona Baos dejó una plaza fija en el Consell de Ibiza y una profesión que le llenaba para dedicarse al campo, que le «ha enganchado mucho». Lo contó este martes en la jornada Som Pagès ‘Mujeres que rompen barreras en el mundo rural’, organizada por el Club Diario de Ibiza, con el patrocinio de AgroBank. El testimonio de esta agricultora ecológica que gestiona la explotación Can Puvil y que preside la Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera (Apaeef) no fue el único que se escuchó en la mesa redonda organizada para la ocasión, moderada por la ingeniera técnica agrícola Alicia Morales.

También explicaron sus experiencias en el sector primario la veterinaria y ganadera Neus Costa Ferrer, la agricultora Maria Antònia Ferrer Ribas y la directora gerente de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Mª Francisca Parets Amengual.

La coordinadora del Club Diario de Ibiza, Susana Asenjo, durante la presentación de la jornada. / Vicent Marí

Como destacó Morales, todas ellas «son mujeres rompedoras porque son agricultoras por decisión», aunque las razones y el camino que las condujo al mundo agrario son diferentes. En el caso de Ferrer, que gestiona una explotación de 20 hectáreas en Santa Eulària, Can Massaueta, y es miembro del consejo rector de la cooperativa agrícola de este municipio, lo que le motivó a dedicarse a esta profesión es «poder conciliar la vida laboral y familiar».

Ella, ya desde pequeña, había estado vinculada al sector a través de su familia, que tenía una explotación agraria que con los años se abandonó, pero para Cardona, cuyos padres trabajaban en hostelería, la agricultura era un mundo nuevo en el que se introdujo «poco a poco». Fue vital en ese proceso, remarcó, asociarse a Apaeef y a Ecofeixes, que fueron para ella «dos puntales básicos» para llegar donde está hoy.

Costa sí que había tenido un poco de contacto con el campo y los animales a través de su abuelo y haciendo el doble grado en Veterinaria y Producción Animal descubrió que esta última rama era la que más le atraía. Paralelamente a los estudios, en su casa empezaron a plantearse crear una granja de gallinas ponedoras camperas a la que ella se incorporó. Así nació la granja Es Fornàs, en Sant Rafel, que ahora se dedica también a la cría de la oveja ibicenca y la cabra pitiusa.

Relevo generacional

Para Parets, el entrar a trabajar en el sector primario fue «un paso natural». «Vengo de una familia de payeses de Mallorca y la curiosidad por saber más me llevó a estudiar Ingeniería Agrónoma y a formarme en distintos ámbitos como el cooperativo, en el que estoy trabajando, aunque no he abandonado la parte de la explotación agraria», señaló.

Que el tema del relevo generacional en el campo «es todo un reto» lo dejó claro la directora gerente de la entidad que antes se conocía como Ucabal (Unión de Cooperativas Agrarias de Balears). En ese sentido, quiso poner el acento en aprovechar «las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías» y en trabajar en explotaciones y cooperativas que cada vez sean más grandes puesto que «las dimensiones son muy importantes a efectos de reducir costes» y de aumentar la rentabilidad.

La presencia de la mujer en los órganos de decisión

«¿La incorporación de la mujer a los consejos rectores de cooperativas y asociaciones agrarias sigue siendo un reto o ya es una realidad?». La pregunta la formuló Morales y las respuestas de Cardona y Parets fueron muy esclarecedoras. «Ibiza y, en general, Balears son un ejemplo a seguir a nivel estatal», aseguró la presidenta de Apaeef, una entidad «que lleva ya tres o cuatro generaciones de mujeres y que actualmente en su junta tiene a tres féminas y dos hombres». También puso como ejemplo la creación hace seis años de la Associació de Pagesos de Sant Josep, liderada por mujeres, que, apostilló, luego abandonaron el proyecto al convertirse en madres.

La directora gerente de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears le dio la razón a la agricultora ecológica: «Realmente en Ibiza tenemos un grupo muy consolidado de mujeres y efectivamente sois un ejemplo a seguir por el relevo generacional que habéis hecho, por el reto que habéis asumido y por el hecho de haber dado este paso adelante no individualmente sino acompañadas».

Parets sacó a colación el Proyecto Integra, puesto en marcha por Cooperativas Agro-alimentarias de España hace quince años con el objetivo de fomentar la participación de las féminas en los órganos representativos y de decisión de estas entidades. «Cuando arrancó este programa en 2010 solo había un 3,5% de mujeres en los consejos rectores, en 2023 esta cifra se cuadriplicó y en este momento estamos en el 14%», detalló. «Nosotros seguimos trabajando en este objetivo porque creemos firmemente que las cooperativas en las que las mujeres participan tienen otra visión y otro sistema de gestión puesto que nosotras tenemos valores y dinámicas de trabajo que son diferentes a las de los hombres y que redundan en beneficio de las organizaciones», afirmó.

En la mesa redonda se abordaron otros asuntos, como lo «complejo» que resulta solicitar ayudas y todo «el papeleo» que conlleva.

Asimismo se habló de la «digitalización del sector agroalimentario», un reto que, en palabras de Parets, «es una gran oportunidad».

La digitalización del sector

«Desde las cooperativas estamos trabajando para que a los agricultores y ganaderos dar este paso no les resulte traumático», aseguró, mencionando el Cuaderno de Campo C3, una herramienta digital que facilita la gestión de las explotaciones agrarias y garantiza el cumplimiento de la nueva Política Agrícola Común (PAC). «Gracias a la ayuda del Consell de Ibiza, las cooperativas de Santa Eulària y Sant Antoni ya están impulsando la puesta en marcha de este cuaderno», apuntó.

Más visibilidad

Morales, para la que «el futuro del campo de Ibiza es potencialmente femenino», también preguntó a las integrantes de la mesa redonda sobre los retos que quedan pendientes a las mujeres en el mundo rural. Todas coincidieron en señalar que «el sector primario necesita más visibilidad», como apuntó Ferrer. «Creo que ser payés en Ibizase ve como una de las peores opciones», añadió Cardona, sumando otros dos retos, «el acceso a la tierra y a los recursos hídricos». «Adaptar el sector a la realidad femenina», desde las bajas maternales a la maquinaria y las herramientas manuales, fue otra de las necesidades que se puso sobre la mesa.

Pérdida de superficie agraria

En cuanto a los retos de las cooperativas, Parets citó, entre otros, «el cambio climático, la falta de agua, especialmente en Ibiza, la PAC y la pérdida de superficie agraria en Balears, que en los últimos diez años se cifra en un 39%».

«Si no tenemos superficie agraria para cultivar perderemos la soberanía alimentaria, por eso cuando hablamos de relevo generacional decimos que este se debe producir en condiciones de mucha más superficie. Debemos recuperar la superficie que se ha ido perdiendo y tener explotaciones agrarias mucho más fuertes», subrayó.

Durante el coloquio con el público, se tocaron otros asuntos como la necesidad de que los ayuntamientos «tengan una mayor sensibilidad» con el sector primario y que se forme a los técnicos municipales o que el sector turístico se implique apostando por el producto local .

También se habló de la importancia de realizar actividades con los centros educativos para acercar a niños y jóvenes el mundo de la agricultura y la ganadería. «Hay chavales que no diferencian una cabra de una oveja», aseguró Costa, que, antes de concluir el coloquio, «hizo un llamamiento a la actuación» para atajar «un problema serio» en las Pitiusas como es «el ataque de perros a la ganadería».

El director insular de Agricultura del Consell de Ibiza, Joan Marí. / Vicent Marí

El director de Agricultura del Consell de Ibiza, Joan Marí, fue el encargado de cerrar la jornada con unas palabras de agradecimiento a las integrantes de la mesa redonda: «Sois un ejemplo de mujeres emprendedoras que con vuestro esfuerzo os habéis convertido en un referente dentro del ámbito rural de Ibiza y Balears».

En su intervención también habló del papel del sector femenino en los consejos rectores de las cooperativas y las asociaciones agrarias. «Con vosotras somos más fuertes y más eficientes en la gestión y el liderazgo para consolidar y garantizar un sector más sostenible económica y socialmente», señaló.

Joan Marí también quiso dejar constancia de que «allí donde hay mujeres se nota y mucho», incluido en las explotaciones agrarias de Ibiza. «Las explotaciones familiares donde participan mujeres han crecido más y mejor y también se observa que hay mucho más relevo generacional», aseguró el director insular de Agricultura, que ha podido constatar esta realidad «analizando finca por finca» en la isla.