Guillem Bibiloni, director de de AgroBank en Balears: «La incorporación de la mujer al sector agroalimentario es imparable»

La jornada de Som Pagès ‘Mujeres que rompen barreras en el mundo rural’, que se celebró este martes en el Club Diario de Ibiza, contó con la participación de Guillem Bibiloni, director de AgroBank de CaixaBank en Balears. Esta «división de CaixaBank especializada en el sector agrario y agroalimentario», detalló, cuenta en Balears «con 20 oficinas». La coordinadora del Club Diario de Ibiza, Susana Asenjo, fue la encargada de entrevistar al representante de AgroBank, patrocinador de la jornada.

Guillem Bibiloni, director de AgroBank de CaixaBank en Balears. / Vicent Marí

La primera cuestión que le planteó es referente a las acciones que lleva a cabo esta línea de negocio de CaixaBank para favorecer el relevo generacional en el campo. Jornadas como la de este martes, respondió Bibiloni, son un ejemplo de las iniciativas que impulsa la entidad para lograr este objetivo. A eso hay que sumar «los productos y servicios agro exclusivos de AgroBank y los convenios con administraciones públicas, cooperativas y asociaciones agrarias para poder facilitar líneas de financiación». En ese sentido se refirió a una línea muy específica llamada precisamente ‘Relevo generacional’ que se ofrece a través de MicroBank, el banco social de CaixaBank, que concede microcréditos que para emprendedores en el mundo agrario muchas veces no requieren de un aval y que pueden llegar hasta los 50.000 euros. «Gran cantidad de público objetivo de estos microcréditos son y han sido mujeres», afirmó.

Cifras significativas

Bibiloni también ofreció datos muy significativos del centro de estudios CaixabankResearch referentes, por ejemplo, a la «incorporación de la mujer al sector agroalimentario, que es imparable». «En Balears las operaciones que hacemos con mujer rural y emprendedora aumentaron cerca de un 30%», detalló. También dio otro dato llamativo: «Proporcionalmente Balears es la comunidad española en la que han subido más los agricultores de menos de 40 años».

Asimismo, se refirió al convenio ‘Crecemos juntas’, que AgroBank lleva a cabo con el Ministerio de Agricultura, un programa de mentoría para mujeres rurales emprendedoras; y al programa AgroBank Tech Digital INNovation, cuyo objetivo es impulsar la digitalización y la competitividad del sector a través de soluciones tecnológicas.