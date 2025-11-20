Esta es la discoteca de Ibiza que ya ofrece acceso exclusivo a la preventa de la temporada de 2026

Apenas un mes después de que finalizara la temporada de verano 2025 en Ibiza, la discoteca UNVRS ofrece en su sitio web un registro previo que dará acceso exclusivo a la preventa de todos los eventos que programe el próximo año. El gigante del ocio nocturno inaugurado esta temporada ha sido reconocido este miércoles como el mejor club nocturno del planeta en la gala de los Golden Moon Awards, celebrada en Valencia. UNVRS se ha colocado en el número uno del ranking ‘The World’s 100 Best Clubs 2025’, elaborado por la International Nightlife Association (INA).

Según informa la plataforma online del club de Sant Rafel, quienes se inscriban en su denominada 'Secuencia de Activación 2026' podrán acceder de forma prioritaria a entradas para las residencias, los espectáculos especiales y las fiestas de apertura y clausura de la próxima temporada. Además, quienes se registren recibirán un código con un 20% de descuento para compras en la tienda de ropa oficial de UNVRS.

UNVRS ya ofrece acceso exclusivo a la preventa de la temporada 2026 / [UNVRS]

Una vez completado el formulario, la web confirma al usuario que la "la temporada 2026 ha sido activada" y que sus datos se han registrado correctamente para garantizar ese acceso anticipado a la preventa de entradas. La organización mantiene por ahora en secreto la fecha exacta de lanzamiento, aunque adelanta que quienes formen parte de esta base de datos recibirán primero toda la información y novedades "a medida que se publiquen" y se les invita a permanecer atentos a las próximas comunicaciones.

Con este premio y la activación temprana de la temporada 2026, UNVRS persigue reforzar su posicionamiento internacional para mantener a Ibiza, junto al resto de grandes discotecas, en el centro del mapa mundial del ocio nocturno.