¿Cuántas son las discotecas de Ibiza que están entre las cien mejores del mundo?

España revalida su hegemonía en el ocio nocturno mundial en el ranking The World’s 100 Best Clubs, con 26 clubes entre los 100 mejores en la recién anunciada clasificación de 2025, al igual que ocurrió con la lista de 2024. En estos dos años, Ibiza se mantiene como epicentro absoluto: la pasada temporada aportó nueve clubes al listado y en 2025 coloca siete, pero acapara las primeras posiciones y consolida su imagen como una de las ciudades referentes de la música electrónica.

En la edición de 2025, cuyo listado completo se ha difundido tras la gala de los Golden Moon Awards celebrada en Valencia, el fenómeno es doble. Por un lado, el club UNVRS, abierto esta misma temporada, irrumpe directamente en el número 1 mundial. Le siguen Hï Ibiza, que había liderado el ranking en 2024, y Ushuaïa Ibiza, manteniendo el podio para la isla. Cabe mencionar que estas tres discotecas pertenecen al Grupo Empresas Matutes, en sociedad con el francés Yann Pissenem.

Completan la representación ibicenca en el ranking DC10, que figura en el puesto número 8, Pacha Ibiza (17), Amnesia (26) y Lío Ibiza (76). En total, son siete los clubes de la isla se cuelan entre los cien mejores del planeta, cuatro de ellos en el top 10. Los que estuvieron en el listado de 2024 y lo han abandonado en este 2025 son: O Beach Ibiza, Nassau Beach Club y Playa Soleil.

En otros reconocimientos entregados durante la noche del miércoles en Valencia, UNVRS se llevó el Golden Moon Award al Mejor Proyecto Innovador de Ocio Nocturno del Mundo. También Carl Cox, uno de los dj's residentes del mencionado hyperclub, recibió un premio a su trayectoria profesional.