El tiempo en Ibiza: ¿cuál será el día más frío del fin de semana?

Tras una jornada este jueves de frío y lluvias intensas en algunos momentos del día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla para el viernes y parte del fin de semana por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros.

"Hoy [jueves] las máximas han quedado unos 4 ºC por debajo de la media y, mañana y pasado, aún serán más bajas", informa la Aemet a través de sus redes sociales. Durante los próximos días en Ibiza, las temperaturas máximas estarán entre los 15 y los 19 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 6 °C este sábado debido a la entrada de una masa de aire frío ártico.

En las primeras horas del día 21, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 55%, mientras que asciende a un 75% por la mañana. Con rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, la temperatura máxima no superará los 15 °C y se espera que la mínima sea de 7 °C.

Además, se prevén fenómenos costeros durante todo el día, con viento del noroeste de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros de altura.

Similares condiciones se esperan para la jornada del sábado, principalmente en horas de la mañana y hasta el mediodía, aunque en este caso la temperatura mínima será de 6 °C, la más baja de esta semana, y la máxima se mantendrá en los 15 °C.

Finalmente, el domingo se prevé un leve ascenso de la temperaturas, con una mínima de 8 °C y una máxima de 19 °C.