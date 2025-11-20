Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Ibiza: ¿cuál será el día más frío del fin de semana?

La Aemet activa la alerta amarilla el viernes y el sábado por fuertes rachas de viento y mala mar

La entrada de una masa de aire frío ártico ocasiona fuertes bajas en la temperatura

La entrada de una masa de aire frío ártico ocasiona fuertes bajas en la temperatura / J.A. Riera

Ibiza

Tras una jornada este jueves de frío y lluvias intensas en algunos momentos del día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla para el viernes y parte del fin de semana por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros.

"Hoy [jueves] las máximas han quedado unos 4 ºC por debajo de la media y, mañana y pasado, aún serán más bajas", informa la Aemet a través de sus redes sociales. Durante los próximos días en Ibiza, las temperaturas máximas estarán entre los 15 y los 19 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 6 °C este sábado debido a la entrada de una masa de aire frío ártico.

En las primeras horas del día 21, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 55%, mientras que asciende a un 75% por la mañana. Con rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, la temperatura máxima no superará los 15 °C y se espera que la mínima sea de 7 °C.

Además, se prevén fenómenos costeros durante todo el día, con viento del noroeste de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros de altura.

Similares condiciones se esperan para la jornada del sábado, principalmente en horas de la mañana y hasta el mediodía, aunque en este caso la temperatura mínima será de 6 °C, la más baja de esta semana, y la máxima se mantendrá en los 15 °C.

Finalmente, el domingo se prevé un leve ascenso de la temperaturas, con una mínima de 8 °C y una máxima de 19 °C.

TEMAS

