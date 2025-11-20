El hijo de la sospechosa de matar a un hombre en el incendio de una casa en ses Païsses: "Mi madre es una persona normal"

I.C.N., presunta incendiaria de una casa de ses Païsses, donde el 3 de agosto de 2023 murió un hombre de 78 años con problemas de movilidad, está diagnosticada con un trastorno esquizoafectivo. Así lo ratificó el pasado martes, en el juicio de la Audiencia Provincial, una psiquiatra que la trató en el Hospital Can Misses. En la sesión de este jueves, el hijo de la acusada ha confirmado que conocía este diagnóstico y asegura que no afectaba de ninguna manera a la vida diaria de su madre: "Es una persona normal".

En este testimonio, basado en las preguntas de la defensa, también ha manifestado que desconocía la relación de su madre con el hijo de la víctima mortal y que ella no pasaba apuros económicos: "No tiene gastos ni hipotecas". También ha recordado que su madre solía salir a pasear cubierta con algún pañuelo o sombrero desde que sufrió un intento de atropello y amenazas de muerte por parte de una expareja.

Fruto de aquel ataque, por el que acudió a la Oficina de la Dona del Consell de Ibiza, la acusada empezó a ocultar su rostro con un pañuelo o un sombrero al salir a pasear, insiste su hijo ante el jurado popular. Igualmente, evitaba que sus caminatas fueran en hora punta y salía a primera hora o a partir de las diez de la noche, siempre para "evitar coincidir" con su presunto agresor.

El testimonio ha finalizado tras esta pregunta del abogado defensor: "¿Cree capaz a su madre de cometer los hechos de los que se le acusa?". La jueza instructora se ha anticipado, de manera tajante, a cualquier respuesta: "Eso es una opinión. No se pueden pedir opiniones a los testigos".

El bolso y las bambas delatoras

Tras el incendio mortal, I.C.N. enseguida se convirtió en el foco de las investigaciones. No solo porque los ancianos en situación de vulnerabilidad a los que supuestamente cuidaba querían que abandonara el chalé, donde se había instalado para vivir en la planta superior con el hijo menor, con trastorno mental, de la pareja. Tras esa tragedia, la Guardia Civil comprobó que, años atrás, la acusada ya había sido sospechosa de otro incendio también mortal, además de un presunto delito de lesiones tras rociar con aceite hirviendo a una expareja.

A través de las grabaciones de 54 cámaras de vigilancia ese 3 de agosto de 2023, los agentes lograron incriminar a I.C.N.: la reconocieron saliendo poco después de la una de la madrugada del edificio en el que vivía en Sant Antoni para dirigirse a ses Païsses, donde queda documentado su recorrido hasta solo 350 metros de la vivienda incendiada.

Uno de los agentes de la Guardia Civil que ha testificado este jueves ha relatado que, durante el registro en el domicilio de la sospechosa, le llamó la atención "un bolso blanco con un logotipo de tonos azules y rosas bastante peculiar", además de unas zapatillas de la marca Skechers". Cotejando a fondo las grabaciones de aquella madrugada, pudieron comprobar que la mujer que regresaba al portal de I.C.N., que estaba cubierta con un pañuelo, portaba ese llamativo complemento y esas deportivas. A partir de este reconocimiento, la acusación pide prisión permanente revisable contra I.C.N. por un delito de asesinato con alevosía y otro de incendio.