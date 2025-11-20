La hija de la víctima mortal del incendio provocado en ses Païsses: "Mi padre me dijo que le sacara a ese bicho de casa"

Una desconocida, I.C.N., enamora al hermano pequeño y más vulnerable de la familia, ya que sufre un trastorno mental, y se instala en su domicilio. Los padres de él viven en la planta baja del mismo chalé de ses Païsses. Son dos ancianos vulnerables: él ha perdido la vitalidad por el cáncer y ya no puede andar, mientras que su esposa sufre una demencia incipiente.

"Una persona que de repente aparece en nuestras vidas empezó a tomar decisiones por mis padres. Era como si de repente hubiera tomado el control de todo", sentencia la hija mayor de esta familia. Su temor no estaba infundado. Pocas semanas después, aquella mujer que habría engatusado a su hermano fue detenida, acusada de provocar el incendio en la casa de la que acaba de ser expulsada. El padre, postrado en la cama, no pudo escapar de las llamas.

A esta hija le toca revivir la pesadilla que sufrió su familia durante la cuarta sesión del juicio que se celebra contra I.C.N., para la que la acusación pide prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía y otro de incendio. El testimonio llega a través de videoconferencia a una sala de la Audiencia Provincial de Palma.

La voz se entrecorta mientras va narrando cómo la acusada subyugaba a su familia, al igual que le sucedió a su otra hermana cuando le tocó testificar el martes. Ninguna de ellas podía llegar a imaginarse el fatal desenlace: "La maldad existe y tú no sabes que está allí", confiesa ante el tribunal popular.

Los hechos

En la sesión de este jueves comparecen numerosos guardias civiles, varios de ellos de la Policía Judicial, así como una pareja de la Policía Local de Sant Antoni. Todos ellos corroboran la reconstrucción de los hechos que se ha dado a conocer a través de las diligencias y los indicios incriminatorios contra la acusada, surgidos tras investigar las grabaciones de hasta 54 cámaras de vigilancia.

En torno a la una de la madrugada del 3 de agosto de 2023, I.C.N. salió andando desde su casa en Sant Antoni hasta la vivienda de ses Païsses de la que la habían expulsado días antes. Allí solo se encontraba la nueva cuidadora y la pareja de ancianos, pero no su hijo, que seguía ingresado en Can Misses tras un intento de suicidio a finales de julio.

"Mis padres estaban convencidos de que fue ella la que provocó que se intentara quitar la vida", subraya la hija durante su testimonio. El hermano pequeño sufría brotes con alucinaciones o imaginaba que le perseguían, pero jamás había intentado quitarse la vida con anterioridad.

"Mi hermano siempre ayudaba a mi padre a bañarse. La misma mañana en que se cortó los brazos, como no lo veían, mis padres no hacían más que preguntarle [a la acusada] dónde estaba Fran, mientras que ella no hacía más que subir y bajar al piso de arriba", al que se accede a través de una escalera exterior en el jardín del chalé. Tras advertir la tragedia, y ya con el hermano ingresado en la UCI del hospital, el comportamiento de I.C.N. siguió despertando las sospechas.

"Estaba sentada en el sofá de mis padres, impasible y fría. Yo no entendía nada y ella se mostraba desafiante", prosigue con su testimonio.

El enemigo en casa

Solo hacía dos meses que I.C.N., de 63 años, había irrumpido en la vida de esta familia. El hermano pequeño, de 40 años, comentó que tenía una novia y en pocos días compartían el apartamento superior del chalé. "Yo nunca la había visto antes y, de repente, me entero de que le está dando una medicación a mi madre para tranquilizarla, ya que tiene mucho carácter y le afecta más con la demencia. Una persona que acaba de llegar a nuestras vidas empieza a tomar las decisiones", recuerda.

En su relato, la hija deja claro que la acusada "se aprovechaba de la situación tan vulnerable de la familia", con dos personas dependientes y una tercera con problemas mentales en el mismo chalé. Así, ella acudía asiduamente para ayudar a sus progenitores y se dio cuenta de que estaban atemorizados: "Mi padre me dijo: sácame a este bicho de casa".

"El día del intento de suicidio de mi hermano, me enteré de que ella estaba pidiendo dinero a mis padres. Les decía que era su representante y que debía hacerse cargo de sus cuentas", relata.

"La convencí para que se fuera y la llevé en mi coche hasta su casa [de Sant Antoni]". Antes que eso, le pidió las llaves del chalé familiar. Se las habría dado su hermano en junio, cuando este acompañaba a su padre porque tuvo que ser intervenido en Can Misses por una sepsis. Así, durante los días que estuvo ingresado, I.C.N. podía cuidar de la madre en ses Païsses.

Sin embargo, la acusada aseguró que había dejado las llaves. "Después las busqué por el piso de mi hermano y no aparecieron por ningún lado. Debería haberlo denunciado. Debería haber cambiado la cerradura", confiesa, completamente afligida, a preguntas de la defensa.

No se libró de ella. Se la cruzó un par de veces, tratando de evitarla, cuando iba a ver a su hermano al hospital, que había sido trasladado a la planta de Psiquiatría al salir de la UCI. "Él me decía que se iba a casar con ella", comenta.

"Al cabo de tres o cuatro días, [I.C.N.] me llamó por teléfono. Me dijo: Soy Isabel, os habéis reído de mí. No sabéis con quién os estáis enfrentando y quiero que me deis 500 euros", recuerda con su testimonio. Poco después, en la madrugada del 3 de agosto, recibió otra llamada, pero era de su hermana mediana. Se estaba incendiando la casa de sus padres. "Supe enseguida que había sido intencionado".