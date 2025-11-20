Familias, AFA, claustro y dirección del colegio Can Misses de Ibiza alzan la voz "por un gimnasio y un patio dignos"

Un grupo de familias del CEIP Can Misses ha iniciado una movilización conjunta para exigir la reanudación inmediata de las obras del nuevo gimnasio del centro, paralizadas desde hace meses y que han reducido de forma notable el espacio de patio disponible para el alumnado. Recuerdan que los trabajos, iniciados en febrero, fueron recibidos "con entusiasmo" tras años sin un espacio cubierto para la actividad física, y denuncian la falta de información clara sobre los motivos del parón y los plazos para retomarlos. Su petición es “firme y sencilla: terminar el gimnasio y habilitar íntegramente el patio para garantizar condiciones básicas”. “Cada día perdido afecta a su bienestar, su convivencia y su derecho a jugar y aprender en un entorno adecuado”, señalan.

Para visibilizar la situación han puesto en marcha una recogida de firmas entre las familias del centro y han convocado una concentración con lectura de manifiesto este viernes 21 de noviembre, a las 14.05 horas, en la calle peatonal situada frente a las obras. El acto se comunicará a los medios locales. El equipo directivo y el claustro del colegio han expresado su apoyo a la iniciativa y la AFA se ha adherido públicamente.

Reunión con la conselleria

Este jueves, una representante de las familias ha mantenido una conversación telefónica con el director territorial de Educación de Ibiza y Formentera, Juan Álvarez Rodríguez, quien, en nombre propio y del Ibisec, ha recogido las quejas, ha mostrado “muy buena voluntad y empatía” e instó a celebrar una reunión presencial en el centro en los próximos días para dar todas las explicaciones. “El CEIP Can Misses necesita cariño e inversión”, ha trasladado.

El manifiesto ya ha sido registrado en la Conselleria de Educación y el lunes 24 está previsto registrar las hojas de firmas en apoyo de la campaña; después se hará lo propio en el Ajuntament d’Eivissa. Si no hay avances, las familias advierten de un calendario de movilizaciones que se repetirá cada dos semanas. “No buscamos confrontación, sino soluciones reales. Nuestros hijos e hijas merecen un colegio completo, funcional y digno. Ya han esperado demasiado”, concluyen.