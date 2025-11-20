El vídeo y la banda sonora que retratan la esencia de Sant Josep

Cuenta Andrea Marí Thomas, conocida artísticamente como Reya Thomas, que componer ‘Sa cançó de Sant Josep’ fue como volver a su infancia y conectar con sus raíces josepines y todo lo que le enseñó su abuela Pepa Ribas Marí, «cantadora payesa». Lo refleja bien el videoclip del tema, que se proyecta en Can Sergent, uno de los escenarios principales donde se ha rodado lo que en realidad es un «vídeo promocional», como apunta el alcalde del municipio, Vicent Roig.

Ya hubo un primer pase de esta pieza audiovisual en la entrega de las medallas institucionales de Sant Josep el pasado mes de julio, pero lo de este jueves es la presentación oficial. Para darle un toque especial al evento, el Consistorio ha pensado que lo mejor era hacerlo en esta villa propiedad de Josep Ferrer Clapés, Pep Palau, que «tiene paredes con más de cuatro siglos de historia», aunque la amenaza de lluvia ha obligado a reubicar la proyección en el interior, que preserva bien la esencia de la casa payesa.

Precisamente la arquitectura tradicional ibicenca es uno de los múltiples atractivos que muestra este videoclip de algo más de tres minutos, que como dicen Roig y la coordinadora de Turismo de Sant Josep, Eva Ruiz, pretende «mostrar la esencia» del municipio «con la vocación de compartirla» con aquellos que lo visitan para que lo conozcan de verdad, «lo respeten y lo valoren».

Presentación oficial del videoclip de ‘Sa cançó de Sant Josep’ / Sergio G. Cañizares

«Lo que queremos reflejar es lo que puede ofrecer Sant Josep a una familia que viene aquí de vacaciones», añade el alcalde, destacando algunos de los encantos de este «polifacético» destino, que ofrece opciones para todos: amantes del deporte, del ocio noturno, de la gastronomía, de la cultura y las tradiciones, de la naturaleza o de la tranquilidad.

«Sant Josep es un municipio lleno de vida los 365 días del año», remarca Roig, parafraseando uno de los lemas de su nueva campaña turística, de la que forma parte este vídeo promocional que «retrata», apunta, «cómo son los josepins: una sociedad abierta, con principios y con cultura propia que le imprimen un carácter único».

Un videoclip que recorre el municipio

El hilo conductor y la banda sonora de este trabajo audiovisual es ‘Sa cançó de Sant Josep’, que interpreta Reya Thomas, que además de cantante y compositora, es pianista y guitarrista autodidacta. De su mano, el espectador contempla Platges de Comte y el interior de la iglesia de Sant Josep, donde la artista escucha al coro de la parroquia. Ese momento la transporta a la infancia y a su abuela, a la que ha tenido bien presente al crear el tema, que arranca en inglés, «haciendo un guiño internacional», para luego apostar por el ibicenco. A todos los que ya no están y a Pepa Ribas Marí en especial es a la que se refiere cuando canta «sa llum d’aquella estrella» y «sa guia que jo vull seguir» en este tema con arreglos musicales de Joan Barbé. Lo comenta su creadora durante la presentación, tras agradecer al Consistorio que haya confiado en ella para este proyecto, que es una «oportunidad enorme» para su carrera musical y, en lo personal, para conectar con la tierra que le vio nacer.

El videoclip, que ya se puede ver en las redes sociales del Ayuntamiento de Sant Josep, ofrece otras escenas entrañables como una comida en familia en Can Sergent o una reunión de amigos jugando a las cartas en Cala d’Hort. La Fira de la Sal de Sant Jordi, el ball pagès de la Colla de Sant Josep en es Cubells o el Parque Natural de ses Salines tienen también sus segundos de protagonismo en el vídeo, que se cierra con un concierto de la artista josepina en es Tancó de Can Curt de Sant Agustí.

En todos esos escenarios, además de Reya Thomas, los protagonistas son los vecinos del municipio. «Para nosotros era muy importante que esta promoción turística la hiciera el pueblo», remarca Roig, explicando que todo el equipo que ha hecho posible este proyecto es del municipio, desde Tupra Studio, que grabó y produjo la pieza, hasta los diseñadores del vestuario que luce Reya Thomas, Tony Bonet y los creadores de la marca Vintage Ibiza, Alberto Serra y Jose Antonio Marí, que han acudido a la presentación. «Queríamos demostrar que el potencial del municipio va más allá de la industria turística», afirma el alcalde, que, tras ver el videoclip, confiesa que se ha emocionado como la primera vez que escuchó a Reya Thomas cantar ‘Sa cançó de Sant Josep’.