El Constitucional pone en jaque la ley que permite construir en rústico en Ibiza

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso presentado contra la Ley 4/2025 aprobada por el Parlament balear que permite la construcción de viviendas en suelo rústico sin servicios previos en municipios de más de 20.000 habitantes, así como incrementar la densidad residencial y la edificabilidad en suelo urbano y urbanizable en municipios de más de 10.000 habitantes. Regula además los llamados 'proyectos residenciales estratégicos'.

El recurso lo han impulsado diversas entidades ciudadanas y cuenta con el apoyo formal de más de cincuenta diputados y diputadas de los grupos socialista, Sumar/Més y Mixto (Podem), que han trabajado junto a sus equipos jurídicos para llevar la norma ante el Constitucional. Para estas entidades, la admisión del recurso por el alto tribunal supone un "paso importante en la defensa del territorio y del derecho a una vivienda digna" frente a lo que consideran una "nueva vía para la especulación urbanística en el campo".

El GEN-GOB interpreta la admisión del recurso como un "serio aviso a los ayuntamientos". Según apuntan en un comunicado, si el Tribunal Constitucional termina declarando inconstitucional la ley, serán los consistorios los que tendrán que enfrentarse a las consecuencias de las licencias concedidas bajo el paraguas de la norma, así como a las presiones y reclamaciones de los promotores afectados. Por este motivo, la entidad ecologista reclama "prudencia" a la hora de tramitar y autorizar proyectos que se acojan a la Ley 4/2025 mientras el alto tribunal no emita una sentencia definitiva.

Puntos polémicos de la ley

La ley recurrida permite que los llamados 'proyectos residenciales estratégicos' modifiquen las condiciones fijadas por los planeamientos municipales vigentes, aumentando el número máximo de viviendas por parcela y el coeficiente de edificabilidad. Ese margen de maniobra puede traducirse, según denuncian las entidades que respaldan el recurso, en promociones que no tengan en cuenta necesidades básicas de urbanismo como las plazas de aparcamiento, las redes de abastecimiento u otras dotaciones esenciales para el día a día de la ciudadanía.

Otro de los puntos más polémicos es la introducción del silencio positivo para este tipo de promociones. Si la Administración no responde dentro del plazo, el proyecto se considera autorizado automáticamente. Para los recurrentes, este mecanismo debilita los controles ambientales y reduce los espacios de participación pública, dejando decisiones de gran impacto territorial al amparo de un simple silencio administrativo.

Desde el punto de vista jurídico, el recurso sostiene que la ley quiebra la seguridad jurídica al alterar de manera repentina el régimen del planeamiento urbanístico y del suelo rústico mediante fórmulas excepcionales. También advierte de una afectación a la autonomía municipal e insular, porque desplaza parte de la capacidad de decisión de ayuntamientos y consells en favor de proyectos declarados "estratégicos" desde el ámbito autonómico. Asimismo, se advierte de un posible choque con la legislación básica estatal en materia de urbanismo, medio ambiente y protección del suelo rústico, al introducir regularizaciones rápidas y silencios positivos que pueden vaciar de contenido los controles previstos en la normativa general.

Las entidades recurren también la rebaja de la protección del suelo rústico que, a su juicio, puede funcionar en la práctica como una amnistía encubierta para actividades y edificaciones que en condiciones normales se considerarían ilegales. Esta situación, advierten, "genera desigualdad entre la ciudadanía que ha respetado la normativa y quienes se han adelantado transformando fincas y construyendo fuera de la ley".

La admisión de este recurso se suma al que ya está en manos del Tribunal Constitucional contra la Ley 7/2024, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa. Desde el movimiento ecologista se denuncia que el Parlament está aprobando una batería de normas que "señalan directamente al suelo rústico", lo que traslada la presión urbanística desde las zonas urbanas hacia el campo de las islas. Recuerdan que, bajo el argumento de simplificar trámites o ayudar al sector agrario, se han ido introduciendo cambios profundos en los criterios urbanísticos, y que esta nueva ley se presenta como una herramienta para facilitar vivienda cuando, en realidad, "abre la puerta a operaciones especulativas en rústico".

Desde el GEN-GOB, además, agradecen el trabajo de todas las personas y equipos jurídicos que han hecho posible el recurso y expresan su confianza en que prospere. Los ecologistas consideran que esta nueva admisión a trámite es un paso más en la defensa del territorio y contra la especulación urbanística en islas como Ibiza, especialmente en espacios tan sensibles como el suelo rústico.